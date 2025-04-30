名建築師操刀 豪住杜拜頂級酒店

Shaun Killa設計的最新酒店以「前衞遊艇美學」為靈感，打造別樹一幟的流線型輪廓建築。

提起杜拜著名地標，採用巨型環狀造型的未來博物館肯定是其一，而負責設計該館的南非建築師Shaun Killa在杜拜亦參與多項Project，新鮮熱辣有以「前衞遊艇美學」為靈感的奢華酒店剛剛開幕，除了坐擁386間客房和套房、橫跨3層的水療中心、逾10間餐廳酒吧等超強配套，其流暢曲線造型宛如駛出港口的遊艇，令人一見難忘。另外介紹當地兩間同樣出自Shaun Killa手筆的酒店，保證住得型格兼豪華！

一流配套 大飽口福 由Shaun Killa融合阿拉伯傳統幾何與現代遊艇美學，打造16層酒店樓層的Jumeirah Marsa Al Arab，是奢華酒店集團Jumeirah旗下最新酒店。坐落在專門建造的人工島上，外觀利用曲線打造了遊艇風格輪廓，內有386間客房和套房，及82間服務式公寓，當中套房均設有寬敞露台，可俯瞰阿拉伯灣。房內採用時尚的航海主題內飾，當中最引人注目的是Royal Suite，擁有310平方米、設置小型游泳池的露台，並可根據住客喜好重新布置房間。酒店內的休閒設施同樣甚具派頭，主打佔地3,500平方米、橫跨3個樓層的水療中心Talise Spa，配備最先進的儀器包括紅外線排毒艙、冷凍艙等，並獨家與EviDenS de Beauté、Swissline等知名品牌合作療程，同時附設20米室內恒溫泳池，可直接通往另外4個泳池。有11間餐廳及4間酒吧，包括以日本金繼藝術為靈感呈現精緻懷石料理的Umi Kei，由印度名廚Manav Tuli炮製現代風格印度菜的The Bombay Club，融合中、泰、越三國料理風格的Madame Li等。房價每晚AED1,585起（約HK$3,326）。

中空設計 最高泳池 位於朱美拉海灘住宅區（JBR）的Address Beach Resort，由Shaun Killa成立的Killa Design與室內設計公司KCA International聯手打造，設施由兩幢樓高77層的建築組成，除了於1樓相連外，63至77樓之間更有天空橋樑連接。橋樑內設有餐廳、水療中心及「天空俱樂部」休閒空間，賓客可在300米高空享受無死角視野，將杜拜天際線、棕櫚島和藍水島等著名景點盡收眼底。而最大亮點是位於77樓、海拔294米的無邊際泳池，獲健力士認證為「全球最高無邊際泳池」！度假村合共有217間客房與套房，以及443間服務式公寓。客房有逾10種不同房型，最基礎的豪華海景房面積為45平方米，而設有用餐區和露台的三臥室總統套房面積達279平方米。餐飲方面有很多選擇，位於77樓的ZETA Seventy Seven坐落在無邊際泳池旁，主打創意亞洲Fusion料理。消閒設施方面，位於75樓的水療中心The Spa有9間理療房，配備頂級的Gharieni按摩床和Vichy雨淋按摩系統， 同樓層的健身中心則提供先進健身器材和瑜伽、冥想課程。房價每晚AED 1,015起（約HK$2,132）。

精緻低調 俯瞰碼頭 同樣由Killa Design負責建築設計的杜拜酒店，還有於2022年底開幕的Vida Dubai Marina & Yacht Club。這間擁有158間客房的豪華酒店，採用精緻又低調的邁阿密風格打造，運用木質調與柔和色系炮製簡約時尚空間，並享有俯瞰世界上最大人工碼頭之一的杜拜碼頭景致。室內設計則由LW Design操刀，大堂採用開放式設計，搭配粉紅色鏤空磚牆與落地窗，營造出邁阿密般的度假氛圍。客房分為城市景觀與碼頭景觀兩大類，最豪華的是Executive Suite Marina View面積達90平方米，設有兩間睡房及客飯廳，提供奢華的住宿體驗。消閒設施方面，酒店除了無邊際恒溫泳池及設備齊全的健身中心外，還有免費單車租借，可沿着碼頭步道探索周邊景點。此外，還有專為兒童而設的遊戲空間。餐飲方面，設有3間風格各異的餐廳與酒吧，Origins主打國際風味，位於泳池旁的Flo泳池酒吧提供雞尾酒及輕食，而Stage2則供應輕食及飲品。房價每晚AED 336起（約HK$706）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

Royal Suite擁有超大客廳及露台，並有私人冷水浴池。 Rialto意大利餐廳裝修華麗，充滿1950年代威尼斯風情。 位於77樓、海拔294米的無邊際泳池，獲健力士認證為「全球最高無邊際泳池」。 Deluxe Suite Marina View可欣賞遊艇碼頭一帶的景色。 Marina Deluxe Suite露台可將對出的郵輪碼頭景致盡收眼底。 酒店池畔餐廳Kinugawa的美食融合了日本傳統與法國優雅。 The Spa有9間療程房，配備頂級按摩床和雨淋按摩系統。 Executive Suite Marina View面積最大，達90平方米，設有兩間睡房及客飯廳。 酒店設有4個戶外泳池及一個私人海灘，戲水冇難度。 Address Beach Resort由兩幢77層高摩天大樓組成，中間巨大的鏤空設計橫跨逾50層。 度假村1樓的DREAM餐廳提供地中海菜式，每晚更有精彩歌舞表演。 Origins主打國際風味，提供健康輕食、經典早午餐、創意主菜及手工調酒等。