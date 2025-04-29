Future Yacht 海上星艦現霸氣

早前樂壇天后Katy Perry坐火箭成為國際娛聞，雖然有人提出質疑，但羨慕者更多，畢竟乘飛船上太空對一般人來說，仍是遙不可及的夢。今次介紹的概念遊艇「Future Yacht」，將本應在星際穿梭的飛船移至大海，造型上很有未來感，還讓出海度假多一分飄飄然的感覺！

前衞三體船 由沙特阿拉伯設計工作室Flux Studio構思的「Future Yacht」，設計靈感來自宇宙飛船，試圖為海上奢華座駕的未來樣貌重新定義。

先從外觀說起，「Future Yacht」是一艘三體船，長66米，寬16米，造型前衞、極具未來感，位於兩側的翼狀結構，貌似彎刀的刀腹，襯上欖核形主船體，從空中俯瞰，有點像Batman的標誌；若從正面望去，側翼是離開水面的，就像一艘星際艦艇，隨時準備升空。另外，遊艇的外殼為金屬物料，具備極強耐用性與抗腐蝕能力，在陽光下更會散發出冷冽的銀光。

猶如太空艙 室內設計亦體現「未來」主題，部分地方以拋光金屬材質裝飾，配合LED燈帶，加上設施智能化，嵌入式顯示屏散見不同角落，令人想起在科幻片出現的太空艙。以駕駛室為例，採用全景玻璃穹頂設計，配備先進的觸控介面與數碼儀錶，單看預想圖，真的以為是飛船駕駛艙！位於頂層的甲板，同樣令人眼前一亮，被玻璃天幕覆蓋之餘，又被玻璃幕牆包圍，開揚度不比露天設計遜色，且配備U形梳化、巨型屏幕、先進音響，可為船主帶來沉浸式觀影體驗。

至於「Future Yacht」的客艙有3間，最多可容納6位賓客入住，設計風格截然不同，力求「圓」美之餘，床頭、地板、衣櫃均改為木製，營造出暖意洋溢的舒適空間。

發光螃蟹—Crab Inspired Yacht 同樣出自設計工作室Flux Studio的「Crab Inspired Yacht」，顧名思義，是一艘受螃蟹啟發的概念遊艇，長48米，寬18米，從高角度望去，船身採用鮮艷醒目的橙紅色，兩側設計像螃蟹的螯足與步足，造型有趣。當天色漸暗，這隻巨型螃蟹會發光，從平視角度看，帶點神秘感之餘，又極具科幻感！根據預想圖，船上設施包括臥室、酒吧、餐廳、無邊泳池等，應有盡有，布置時尚，利用不同顏色的LED燈帶，凸顯線條美，營造有趣的視覺效果。

同場加映：貌似戰機—MC155 Tri 出自澳洲船廠McConaghy Boats的概念遊艇「MC155 Tri」，由Frers設計，屬於一艘長46.8米的三體船，一身銀色，船首鋒利，船側設計像機翼，再搭配上層建築的獨特造型，貌似在大海飛馳的戰鬥機，霸氣十足。根據設計者的構思，「MC155 Tri」有4間雙人客房，而主人套房則獨佔頂層甲板，內有浴室、步入式衣櫃與健身房，位於船尾的私人後甲板，可按需要用作直升機停機坪。性能方面，「MC155 Tri」配備兩台1,360馬力MTU渦輪柴油發動機，最高速度可達27節！

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

遊艇的造型前衞，其銀色金屬外殼具備優異的耐用性與抗腐蝕能力。 駕駛室採用全景玻璃穹頂設計，配備先進的觸控介面與數碼儀錶。 從平視角度看，這隻發光螃蟹極具科幻感。 「MC155 Tri」的船首鋒利，貌似在大海飛馳的戰機。 室內設計由Design Unlimited負責，可按船主要求進行調整。 被玻璃天幕覆蓋的頂層甲板，開揚度不比露天設計遜色。 臥室布置力求「圓」美，床頭、地板、衣櫃均為木製，暖意洋溢。 在LED燈帶的映襯下，室內設計的線條美表露無遺。 船尾設有酒吧、日光浴躺椅、按摩浴池等設施。 室內以拋光金屬材質裝飾，令人想起在科幻片出現的太空艙。 「Crab Inspired Yacht」的造型像一隻巨型螃蟹。 遊艇設施齊全，圖為位於船尾的無邊泳池。 主人套房獨佔頂層甲板，地方寬敞，還坐擁180°觀景視野。