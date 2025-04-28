「泰」有風味 精彩絕倫

酒香火燄火山骨

西班牙豬腩排骨慢煮3小時，淋上由綠指天椒、魚露和辣椒醬等10多款香料製成的醬汁，冧酒點火，酒香馥郁，又有視覺效果。

泰國菜善用香料，獨特而惹味，是不少港人喜愛的料理。當地除有各式各樣的夜市和街頭小食，近年更有多間人氣米芝蓮餐廳。其實香港泰菜都有好多選擇，適逢有新餐廳和新菜單登場，既有升級菜式，也有地道風味，每道菜都別具特色，精彩得叫味蕾鼓掌。

巨型火山骨 在這個講求打卡的年代，菜式美味之餘也要搶眼。尖沙咀摩登泰菜館主廚鄺樹榮師傅近日推出全新海陸空滋味餐牌，以不同食材打造出新派的泰菜。以陸地作代表的酒香火燄火山骨，可算是泰國夜市人氣菜式。平常入饌多選用豬脊骨或肋排，大廚改用肉質更嫩的西班牙豬腩排骨加蔬菜胡椒湯慢煮，表面淋上用香料調配的自家製酸辣醬汁，上桌前還會淋冧酒點火，活脫脫如巨型火山爆發的模樣，既有肉香又有酒香，而且很適合手機先「食」。

辛酸又濃郁 海鮮是不少人至愛美食，好似鮮味爽彈的龍蝦就有不少粉絲。餐廳用澳洲龍蝦入饌，提供3種口味，分別是以自製冬蔭功汁煮龍蝦肉，加炸蒜爆炒，配炸香茅絲和香料，別具港式避風塘氣息。至於泰皇咖喱龍蝦就以黃咖喱配滑蛋。最後是泰式金不換香茅炒龍蝦，香料熬成湯汁再將龍蝦煮至入味，是不辣之選。

吃泰菜，燒烤亦不可或缺。越南的珍寶魷魚用薑黃粉和老抽等醃製，燒香後蘸經改良的自家製泰式醬汁，辛而不嗆，口感彈牙。另有以雞做主角的菜式，如本地三黃雞以泰式香料醃過夜，風乾脆炸，表面灑上自家製冬蔭功粉，蘸酸辣醬享用，啖啖肉令人好滿足。

（查詢電話：9833 0788）

異國夜市氛圍 去泰國，不少人愛到夜市掃街。中環新開的泰式餐廳由泰籍大廚主理，菜式以曼谷唐人街夜市的經典美食作靈感，除有傳統小菜，也有升級改良版，配精釀啤酒或雞尾酒，別具風味。

泰式小食多樣化，大家不妨以柚子沙律作序幕，柚子肉加虎蝦和腰果等配料，加入泰式醬汁和青檸，一口吃出甜、辣、鹹。必吃的炸蝦餅，以粵式釀蟹鉗作變奏，蝦膠包裹大蝦再脆炸，口感更佳。香口串燒適合佐酒，美國牛肩肉以芫荽根、蒜頭和豉油等醃製，再以木炭烘烤，配加料的羅望子醬料，酸香減膩。原隻魷魚塗上用大蒜和豉油等混合醬汁再燒烤，配自家製辣醬，彈牙又惹味。

改良版青咖喱 品嘗過開胃菜，主菜隨即登場。必試餐廳自家改良的青咖喱汁，將青檸皮、青檸葉和薑黃等香料煮出香味後加椰奶和棕櫚糖調味，加入雞肉和配料烹調，肉嫩醬香。帶有南部風味的炸雞，醃過夜的雞肉沾漿炸至金黃香脆，配炸洋葱或糯米飯同吃，啖啖鹹香。最後來個加羅望子醬配棕櫚糖爆炒的泰式炒河粉，又或是以發酵泰式蝦醬炮製的海鮮炒飯作結，將街頭美味一網打盡。

（查詢電話：7010 9445）

提升香料氣息 在屋企煮泰國菜，總覺香氣和味道與餐廳的有點差距。鄺師傅指想提升香料氣息，可用手撕和拍打方式處理，好似手撕檸檬葉和芫荽等，香氣更濃。另外，香草用石盅磨碎，香氣較用刀具切片或切碎，效果更好。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

泰皇咖喱龍蝦

油泡龍蝦以黃咖喱燜煮，加入滑蛋配搭，口感綿滑富蛋香，咖喱汁也很適合拌飯。 酸辣醬燒雞

三黃雞用香茅和檸檬葉等醃1日，風乾1日再炸，灑上自製冬蔭功粉，吃時沾酸辣醬，嫩滑又香辛。 青咖喱雞

自家調配青咖喱加椰奶和棕櫚糖調味，放雞肉、泰國茄子和羅勒熬煮，餘韻香甜。 泰式炒河粉

傳統基礎改良作，加羅望子醬提升酸味，還有自家製的漬蒜，為河粉帶來特別的蒜香。 泰皇海鮮冬蔭功

大蝦、魚、魷魚和青口加多款泰式香料熬煮，湯汁特別提升番茄比例，配大頭蝦享用，酸爽開胃。 餐廳以熱帶植物和藝術品裝飾，寫意又有氣派。 柚子沙律

柚子肉、虎蝦、烤辣椒、腰果和烤椰子拌勻，加點魚露、棕櫚糖、羅望子和青檸汁等拌勻，開胃之選。 用餐區洋溢滿滿泰式風情，氣氛輕鬆愉快。 原隻燒火箭魷魚

魷魚先以10多款香料醃製燒香，蘸用黃薑粉、青檸、指天椒香葉等調配的泰式醬汁，甜辣惹味。 主廚鄺樹榮師傅 高級牛肉串燒

牛肩肉醃至入味後炭烤，配黑胡椒、芫荽粉和泰國蒜頭調製的羅望子醬，酸爽惹味。 手撕香草，可提升香氣。