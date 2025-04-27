向女星偷師 打造夏日透光肌

立夏（5月5日）將至，屆時除了氣溫逐漸上升，日照同時大幅增加，令肌膚容易變黑兼曬傷。對於愛美的女士來說，如何維持白皙透亮肌膚成了一大課題。要有效保持皮膚白淨，除了塗抹防曬產品外，也別錯過中韓兩地不少肌膚「白到發光」的女星公開的美白貼士，不妨按自身膚質及習慣來偷師一番，讓你無懼夏日耀眼陽光！

天然乳酸 提亮寶物 對於過期牛奶，不少人因不能飲用而倒掉，但其實此物對美容甚有裨益。話說牛奶含有天然乳酸，能溫和去除面部老廢角質，令肌膚更透亮有光澤。擁有如瓷器般白皙無暇肌膚的韓國知名女星宋慧喬，她曾透露日常以牛奶洗臉，潔面後將牛奶當成化妝水輕拍上臉或加以按摩促進吸收，或將浸有凍牛奶的化妝棉敷在臉上約15分鐘後洗淨。另一位韓國凍齡女神崔智友則會自製蜂蜜牛奶珍珠粉面膜，將蜂蜜、牛奶和珍珠粉調成糊狀，敷在臉上20分鐘後洗淨，據講有淡化斑點及提亮膚色之效。

美白靠浸 特色泡浴 身體美白方面，擁有一身雪白膚色的大陸女星范冰冰曾在社交媒體提及，浸浴時會在水中加入珍珠粉。珍珠粉含有天然珍珠蛋白，能減少黑色素沉積，令皮膚更白、更亮、更細膩，她會先以溫水將珍珠粉化開，然後再倒入浴缸中並浸約20分鐘。好酒之徒則可試試韓國人氣女星李聖經的啤酒泡浴法，只需往浴缸水內倒入一瓶啤酒並泡澡約15分鐘即可。啤酒在接觸高溫後會釋出酵母成分，有去角質及保濕美白之效，不過記得泡澡後使用美白型潤膚乳，進一步加强美白效果。

飲高麗菜水 熱情果蜂蜜 主演大熱韓劇《淚之女王》的金智媛公開會以高麗菜（即椰菜）水來美容養顏瘦身。該菜富含維他命C和多種抗氧化物質，有助改善膚色暗沉並讓肌膚更通透。金的做法是將高麗菜切成小片並加水煲30分鐘，煲滾後可放入雪櫃冷藏及於當天內飲完。陸劇花旦趙露思則推介蜂蜜檸檬熱情果美白飲，將富含維他命C和抗氧化多酚類物質的熱情果，及檸檬內有助代謝廢物的檸檬酸結合起來，可提亮膚色兼增強膚質光澤。只需將熱情果果肉、１湯匙蜂蜜和幾片新鮮檸檬倒入溫水攪拌即可飲用。

撰文：何雨晴

部分圖片：互聯網