副刊

初夏遊歐美 賞3大玫瑰節

節慶最後一日會有壓軸的大巡遊登場，尾聲會有穿着傳統服飾的大人小朋友參與其中。 節慶最後一日會有壓軸的大巡遊登場，尾聲會有穿着傳統服飾的大人小朋友參與其中。
節慶最後一日會有壓軸的大巡遊登場，尾聲會有穿着傳統服飾的大人小朋友參與其中。
愛花的朋友於初夏到訪歐美，可別錯過盛開的玫瑰花。其中享有玫瑰之邦美譽的保加利亞，每逢5至6月各地都會舉辦玫瑰主題活動，當中以中部小鎮卡贊勒克的Rose Festival Kazanlak最為矚目，除了可到訪當地花田兼親身採摘，更有玫瑰女王加冕典禮及大型花車巡遊等項目，觀賞性十足！另外瑞士埃斯塔瓦耶及美國波特蘭亦各有特色玫瑰花節慶開鑼，令人心花怒放！
保加利亞：花田採摘 香氣瀰漫
位於巴爾幹山脈南方的卡贊勒克因處於山谷，晝夜溫差大，造就玫瑰花長得既多又漂亮，有「玫瑰谷」之稱。當地是世界上數一數二的玫瑰油產地，於每年5至6月的玫瑰盛放高峰期會進行人手採摘，令整個地區都瀰漫着芬芳花香，成為真正的玫瑰天堂。與此同時，這裏於每年6月第一個周末都會舉辦慶祝玫瑰豐收的Rose Festival Kazanlak，吸引來自世界各地的旅客見識箇中獨特文化。今年節慶將於6月6至8日舉行，眾多節目中最特別莫過於可前往當地的玫瑰花田，出來迎接的村民穿上一身傳統服飾，一輪載歌載舞後便會示範摘花，之後訪客更可親身試摘一番，你會被散發出的玫瑰油清新香味充滿身心。節慶另一重點環節是選出出席節慶各項活動的玫瑰女王，並於首日進行加冕典禮。節慶最後一日將迎來大巡遊，由數百個團體、逾3,000名盛裝打扮的大人小朋友組成巡遊隊伍，隨着花車穿梭市鎮。同時有直升機在上空飄落花瓣和香水，猶如徜徉於一片花海之中。會場內還設有多個攤檔展售各式玫瑰花周邊產品，如精油、香水、花茶、手工皂、果醬等，保證滿載而歸。
網址：https://shorturl.at/Cph5Y
瑞士：兩年一度 異彩紛呈
位於瑞士弗里堡州（Fribourg）的中世紀小鎮埃斯塔瓦耶（Estavayer-le-Lac），當地的代表花卉為玫瑰，該處的園藝師培育了4,000多株玫瑰裝飾着整個小鎮，還有著名園藝協會提供了79個花壇和一個種有31株攀緣玫瑰的玫瑰園，供人們在海灘之路（Route de la Plage）沿線觀賞，每逢初夏到處繁花似錦、芳香四溢。自2013年起這個小鎮每兩年舉辦Festival des Roses，今年舉辦日期為6月13至15日，除了可細賞周邊風光和花卉，節慶期間還安排了活動、講座、展覽、工作坊和音樂會等豐富節目，其中當地地標舍諾城堡（Château de Chenaux）會舉辦瑞士花藝師大賽外，更有售賣玫瑰花相關產品如香水、糖果、工藝品等的花卉市場。另外，鎮內會打造一條工匠街，展出多款匠人手作，例如雕塑、木瓦製品、吹製玻璃等，還有玫瑰園自助遊、手風琴樂隊遊行、合唱團表演等，令城鎮更添生動活潑。
網址：https://shorturl.at/Pw82p
美國：吸睛遊行 龍舟競賽
位於美國俄勒岡州的波特蘭（Portland），素有玫瑰之城的別稱，自1907年起當地舉行Portland Rose Festival活動，今年將於5月23日至6月22日展開，主題為Time to Shine，以粉黃玫瑰品種作為主題花卉。為期約1個月的節慶包含多達60項活動，亮點之一有6月7日的花卉巡遊（Grand Floral Parade），展出多輛由花卉裝扮的傳統花車和迷你花車，巡行隊伍包括有管弦樂隊、馬術隊、舞者等上百個團體，起點為Naito Parkway，最後抵達Providence Park，途中穿插歌舞表演，吸引數十萬名觀眾觀賞。另一趣味十足的星光夜跑，賽程為5公里，參賽者可換上奇裝異服競跑，以Tom McCall Waterfront Park作起點和終點，甚至有機會贏得最佳服裝獎。還有約60支來自世界各地的參賽隊伍參與的龍舟比賽，沿着Willamette River衝刺500米，鬥快到達South Hawthorne Waterfront Park奪取旗幟。也別錯過城市博覽會、煙火表演、嘉年華、女王加冕典禮、CareOregon星光巡遊等節目，並展出逾4,000朵玫瑰花，活動豐富多元。成人門票US$12起（約HK$94）。
網址：https://shorturl.at/Q483r
撰文：李芷玲　
圖片：互聯網
卡贊勒克是當地最著名的玫瑰精油產地，每逢初夏便會出現一片片壯麗花田。卡贊勒克是當地最著名的玫瑰精油產地，每逢初夏便會出現一片片壯麗花田。
卡贊勒克是當地最著名的玫瑰精油產地，每逢初夏便會出現一片片壯麗花田。
獲選的玫瑰女王會在節慶首日接受加冕。獲選的玫瑰女王會在節慶首日接受加冕。
獲選的玫瑰女王會在節慶首日接受加冕。
鎮內的噴泉與玫瑰花結合起來，美不勝收。鎮內的噴泉與玫瑰花結合起來，美不勝收。
鎮內的噴泉與玫瑰花結合起來，美不勝收。
花卉巡遊為節慶的最大亮點，沿着城鎮遊行約3.2公里，吸引數以十萬名觀眾參與。花卉巡遊為節慶的最大亮點，沿着城鎮遊行約3.2公里，吸引數以十萬名觀眾參與。
花卉巡遊為節慶的最大亮點，沿着城鎮遊行約3.2公里，吸引數以十萬名觀眾參與。
龍舟比賽匯聚了約60支來自世界各地的參賽隊伍，上演多場500米的短途競賽。龍舟比賽匯聚了約60支來自世界各地的參賽隊伍，上演多場500米的短途競賽。
龍舟比賽匯聚了約60支來自世界各地的參賽隊伍，上演多場500米的短途競賽。
保加利亞的傳統服裝以紅白色為主色，相當搶眼。保加利亞的傳統服裝以紅白色為主色，相當搶眼。
保加利亞的傳統服裝以紅白色為主色，相當搶眼。
場內聚集多個攤檔售賣玫瑰花周邊產品，令人愛不釋手。場內聚集多個攤檔售賣玫瑰花周邊產品，令人愛不釋手。
場內聚集多個攤檔售賣玫瑰花周邊產品，令人愛不釋手。
設於湖畔的玫瑰園擁有31棵玫瑰樹，並設有健行步道，可將周邊風光一同盡收眼底。設於湖畔的玫瑰園擁有31棵玫瑰樹，並設有健行步道，可將周邊風光一同盡收眼底。
設於湖畔的玫瑰園擁有31棵玫瑰樹，並設有健行步道，可將周邊風光一同盡收眼底。
花卉巡遊的隊伍包括有管弦樂隊、馬術隊、舞者等上百個團體。花卉巡遊的隊伍包括有管弦樂隊、馬術隊、舞者等上百個團體。
花卉巡遊的隊伍包括有管弦樂隊、馬術隊、舞者等上百個團體。
新鮮採摘的玫瑰會散發玫瑰油清新香味，非常醒神。新鮮採摘的玫瑰會散發玫瑰油清新香味，非常醒神。
新鮮採摘的玫瑰會散發玫瑰油清新香味，非常醒神。
小鎮每兩年一度的玫瑰節，可盡情飽覽四周逾4,000株不同品種的玫瑰花。小鎮每兩年一度的玫瑰節，可盡情飽覽四周逾4,000株不同品種的玫瑰花。
小鎮每兩年一度的玫瑰節，可盡情飽覽四周逾4,000株不同品種的玫瑰花。
充滿歷史痕迹的舍諾城堡建於斜坡之上，也是賞玫瑰的好去處。充滿歷史痕迹的舍諾城堡建於斜坡之上，也是賞玫瑰的好去處。
充滿歷史痕迹的舍諾城堡建於斜坡之上，也是賞玫瑰的好去處。
星光夜跑的參賽者可換上奇裝異服，於市中心盡情奔馳。星光夜跑的參賽者可換上奇裝異服，於市中心盡情奔馳。
星光夜跑的參賽者可換上奇裝異服，於市中心盡情奔馳。
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