INSTEROID玩味概念 遊戲人間

於賽車遊戲中，不僅玩家可以靈活自訂戰車，設計師創作車型的自由度亦相當高，比起現實世界更能不受束縛地發揮創意，為玩家兼車迷帶來驚喜。最近有車廠設計團隊基於一個「如果」，如果將遊戲元素注入新概念車會是怎樣呢？答案可在新發表的INSTEROID遊戲化概念賽車找到。

前衞運動風格 INSTEROID概念車擁有一身前衞Rally風運動造型，是現代汽車（Hyundai）歐洲設計團隊基於已推出市場的INSTER電動小型城市SUV而改造，通過融合遊戲元素和時尚美學，加上突破界限的設計，挑戰傳統並探索未來更多可能性。

裝上肌肉感運動包圍的INSTEROID，車身明顯比INSTER更長、更寬、更低。不僅頭尾泵把，連兩側的大型輪拱亦凸出掗拃，並設有主動式通風口。其中後輪拱的設計更為誇張，直接將原於INSTER的後排車門封堵，把五門SUV搖身一變成為三門揭背車。配上針對賽道優化的輪圈、凸出的擾流板、擴散器、車頂通氣口及雙層尾翼設計，實現先進的空氣動力學性能。值得一提是不少組件都用上輕質3D打印格狀結構，能減輕整體車重之餘，同時有助優化性能。

多重駕駛體驗 狂野的賽車風格，加上對比鮮明的白及橙銅車色配搭，不單止惹人注目，這種大膽個性更由外而內徹底滲透。打開車門是一個以賽車遊戲為中心的簡約駕駛艙，附設六點式安全帶的賽車化桶椅、防滾架、專用儀錶板、軚環及飄移手掣等一應俱全。至於Start/Stop鍵及檔位選擇器則設於車頂中央，舉手可及的位置。駕駛者可透過特設於軚環的雙Boost鍵、Race鍵、Track鍵，甚或切換至飄移模式，拉動飄移手掣以換取不同駕駛體驗。同時可透過Beat House音響系統，以及會隨音響旋律變色的氣氛燈，配合不時出現在軚環前方Message Grid訊息框、如食鬼遊戲並帶有懷舊Cyber風的玩味Boost公仔，能隨駕駛動態轉換豐富的表情包，實現個人化互動之餘，亦強化人車之間的情感連結。

本地車訊：X3五座SUV孖寶 混能快穩勁 有部分車主偏愛內燃引擎為動力核心的車款，皆因汽油車所提供的操控感和駕駛享受，是電動車無可比疑的。像寶馬（BMW）兩款全新X3五門五座位SUV — X3 M50 xDrive及X3 20 xDrive，均車載xDrive智能四輪驅動系統及8前速Steptronic自動波箱，配以不同動力心臟及底盤技術，帶來不同性能和動態操控表現。

當中X3 M50 xDrive作為第4代X3系列的性能之作，搭載M Performance型號中最強大的3.0L直六雙渦輪增壓引擎連48V輕混能，最大馬力398hp，並可啟動Boost功能換取10秒Full Power（580Nm最大扭力）瞬間加速力，完成0~100km/h加速只需4.6秒。其底盤技術亦是M專屬，輕量之餘同時增加剛性，後軸輪距亦更寬，配合經專門調校的M主動式懸掛系統及後軸電子限滑差速器，由車身控制到過彎動態操控都與強勁的動力所匹配。至於X3 20 xDrive用上新升級底盤，加上2.0L直四雙渦輪增壓引擎連48V輕混能，最大馬力及扭力分別為190hp和310Nm；駕駛感相對地斯文淡定，轉向反應靈活穩紮。

撰文：林登麗

誇張的高置雙層尾翼配以下方橙銅色擴散器，極之引人注目；還會因應駕駛狀況顯示不同光效圖案。 賽車桶椅採用黑白雙色配搭，配以橙色六點式Sparco安全帶。 X3 M50 xDrive（右）搭載3.0L直六雙渦輪增壓引擎連48V輕混能，擁有398hp最大馬力及高達580Nm最大扭力。 尾箱標準容量570L，另可通過翻平後排椅背變出1,700L大載物空間。 防滾架結構加上專用儀錶板、軚環及飄移手掣，競技感十足。 帶有懷舊Cyber風的玩味Boost公仔，不時會在錶台上的Message Grid訊息格框現身。 X3 20 xDrive搭載2.0L直四雙渦輪增壓引擎連48V輕混能，可輸出190hp最大馬力。 專用軚環設計獨特，除了配備Race鍵及Track鍵，還有兩個紅色Boost鍵。 座椅後方設置了Beat House音響系統，會隨着音樂節奏而變色。 標準配備12.3吋電子儀錶板及14.9吋中央觸控屏一體式曲面屏幕組；而X3 M50 xDrive標配BMW Interaction Bar連氛圍燈。