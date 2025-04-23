法國精品酒店 下榻貴族宅第

酒店保留的雕花鍛鐵樓梯由18世紀鐵匠大師Joseph Bosc操刀，現已成受保護法國遺產。

著名旅遊指南《Lonely Planet》剛公布了2025年「最佳旅遊城市」排名，首位是位於法國西南部、被喻為「玫瑰之城」的圖盧茲（Toulouse）。該市盡是粉紅色古舊建築，散發古樸浪漫氣息。想更深入感受箇中風情，不妨入住當地由兩幢歷史久遠的貴族宅第改建而成的精品酒店，內裏裝潢除呈現古今交融美學，更附設甚具名氣的米芝蓮星級餐廳。另外，同市還分別有以當代音樂為主題，及客房由不同藝術家設計的酒店，保證享有獨特住宿體驗！

用心修復 古今交融 在圖盧茲Carmes區有兩幢建於16及18世紀的相連貴族宅第，經精心修復後，成為MGallery品牌旗下的五星精品酒店La Cour des Consuls Hôtel & Spa Toulouse。酒店保留了建築本身特色，如木樑、凡爾賽拼花木地板及於1778年製造的雕花鍛鐵樓梯（已成受保護法國遺產）等，並有一個優美大庭園。共有32間客房，6種房型各具特色，面積最大的行政套房採用複式設計，84平方米的超大空間設有露台，浴室特別安裝音響系統。美食體驗是這裏的一大亮點，旗下的米芝蓮星級餐廳 Le Cénacle由主廚Hippolyte Peters Desteract主理，供應融合傳統與創新的法國菜，當中必食有浸泡在蜜柑調味魚高湯中的帶骨熟成鮟鱇魚。另有潮人蒲點Bar Le 46酒吧，必試煙熏風味的招牌雞尾酒Xipe Totec，旁邊更有復古雅致的圖書區，充滿迷人情調。酒店另一特色是水療中心，與當地護膚品牌Graine de Pastel和Gemology合作推出多個療程，包括以寶石為靈感及使用當地傳統菘藍（Pastel）作配方等療程。房價每晚€255起（約HK$2,270）。

音樂主題 搖滾精神 圖盧茲於2023年正式獲聯合國教科文組織列為創意音樂之都，Hôtel Les Capitouls Toulouse Centre - Handwritten Collection這間酒店緊扣這個主題，以1980年代曼徹斯特搖滾浪潮為靈感，打造獨特音樂沉浸體驗。踏入酒店，紅磚牆、高拱門與玻璃天幕營造出工業風空間，冷調燈光搭配復古卡式帶藝術裝置，接待區更掛滿傳奇樂隊Joy Division和New Order的演唱會海報，猶如走進錄音室或Live House。大堂酒吧Wilson Bar晚上化身熱門聚腳點，住客可在此小酌特調雞尾酒，感受音樂與光影交織的氛圍。55間客房以「自然與英倫風」為基調，深色背景牆襯托花卉壁畫，刻意舊化的木地板與中世紀風的現代家具混搭。浴室更暗藏搖滾元素，例如不對稱鏡面配復古碎花壁紙，細節處流露叛逆。部分房型甚至配備黑膠唱機與精選唱片。酒店最高級的Ramblas Suite擁有睡房及客廳，有需要的話梳化可變身成梳化床，窗邊可飽覽圖盧茲周邊的紅磚屋景致。房價每晚€132起（約HK$1,162）。

藝術滿房 各有特色 在圖盧茲歷史悠久的市中心、著名景點Pont-Neuf橋附近有一幢以當地標誌性粉紅石材打造的精品酒店Hôtel des Beaux-Arts Toulouse。共有19間風格迥異的客房，每間都由不同藝術家精心設計，從12平方米的經典單人房到33平方米的Suite Mr Patrick套房，各呈現獨一無二的布置風格，無論是街頭藝術到日本風肖像畫都成了房間的裝潢元素。其中的尊貴露台房不僅擁有私人露台，更能俯瞰加龍河與Hôtel Dieu Saint Jacques建築群的美景，被選為「圖盧茲最浪漫的房間」。與此同時，大堂會展示當地藝術家的作品，不妨坐在Lounge的梳化上品味畫作及酒店藏書。酒店的拱頂餐廳以有機與本地食材提供地道的法式美食體驗，也別錯過毗鄰酒店的Brasserie Les Beaux-Arts餐廳，可在20世紀風格的小酒館中享用典型的法國西南地區美食。另外酒店特別提供D-Vine葡萄酒體驗，以專業的侍酒溫度控制，讓旅客品嘗完美呈現的葡萄酒。房價每晚€115起（約HK$1,012）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

酒店由兩幢相連的16及18世紀的貴族宅第改建而成。 必試這款浸泡在蜜柑調味魚高湯中的帶骨熟成鮟鱇魚，搭配用煙熏鮟鱇魚面頰肉和魚子醬製成的三文治（後）。 酒店大堂的紅磚牆、高拱門與玻璃天幕設計，營造出工業風空間。 Hôtel des Beaux-Arts Toulouse位於圖盧茲市中心，沿用當地標誌性粉紅石材建築翻新而成。 餐廳供應西南法特色料理，亦有多款新鮮海鮮。 行政套房採用複式設計，面積達84平方米。 餐廳重視餐酒搭配，例如選擇合適的酒杯、精準控制侍酒溫度等。 酒店內採用顏色鮮明對比的座椅及屏風，帶來活力感。 尊貴露台房被選為「圖盧茲最浪漫的房間」，於其露台可俯瞰加龍河等美景。 Le Cénacle餐廳內有建於1534年的石製壁爐。 酒店位置便利，步行5分鐘即達市政廳廣場。 部分房型配備黑膠唱機與精選唱片，讓你沉醉於音樂世界。 酒店隔鄰的Brasserie Les Beaux-Arts餐廳以20世紀小酒館風格呈現。