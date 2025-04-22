Black Diamond Villa 隱世黑鑽別墅

「Black Diamond Villa」猶如一顆鑲嵌於隱世叢林的巨型黑鑽。（ig@norouzdesign）

作為自然界中最堅韌的寶石，黑鑽象徵永恒與權威，加上不像白鑽那麼常見，給人一種神秘感覺，更有人視之為守護石，能阻止負能量入侵！今次介紹的概念建築，設計靈感正正來自黑鑽，一旦建成，其獨特的造型、烏黑的光澤、坐落的環境，注定會成為一處隱世淨土！

造型前衞 由設計工作室Norouzdesign Architecture Studio構思的「Black Diamond Villa」，顧名思義，其設計受「黑鑽」啟發，預計於伊朗馬贊德蘭省（Mazandaran）的山林中興建。從預想圖所見，這幢建築物的造型獨特、前衞，輪廓像一個菱形多面體，矗立於一片墨綠色的叢林之間，啞黑色外牆由多個幾何圖形拼湊而成，不期然令人想起鑽石的刻面，並嵌入多幅不同形狀的玻璃幕牆，在日照下，可反射出迷人光澤，遠看真的像一顆鑲嵌於隱世叢林的巨型黑鑽！

複式設計 「Black Diamond Villa」屬於一幢複式別墅，以螺旋樓梯連接上下層，布置雖然以黑色為主調，但玻璃幕牆解決了採光問題，加上樓底極高，又以暖黃色燈光來照明，再襯上一系列色彩鮮艷的家具，令整個生活空間不會顯得幽暗沉悶。貌似鑽石刻面的天花，像一大片多面鏡，帶來有趣的視覺效果，亦實現了內外呼應。順帶一提，別墅的下方或側翼附設戶外聊天區，可讓屋主體驗大自然的清幽。

同場加映 遠離煩囂是許多人的共同願望，有見及此，Norouzdesign Architecture Studio發表了多個隱居概念，除了「Black Diamond Villa」外，還有「Villa of Paradise Platform: A Place Where Nature is Hidden」與「Negah Villa」，同樣予人脫俗出塵的感覺。

Negah Villa@伊朗馬贊德蘭省 預想以伊朗馬贊德蘭省為據點的「Negah Villa」，佔地2,200平方米，樓高兩層，設計四平八穩，特別之處在於上層造型像一個粗邊黑盒子，搭配多面落地玻璃，猶如一個時尚飾櫃，展示室內布置是何等優雅，又因下層設計極為開揚，令盒子看似懸浮於山林之間。室內布置以Earth Tone為主調，因大部分牆壁都以落地玻璃替代，不但有利採光，也為住戶帶來極佳景觀。順帶一提，別墅附設嬉水池之餘，浴室也採用開放式設計，讓住客可真真正正享受一趟森林浴。

「Villa of Paradise Platform: A Place Where Nature is Hidden」@伊朗拉姆薩 預計於伊朗拉姆薩（Ramsar）興建的豪華別墅，外觀跟「Negah Villa」有點相似，卻選用花灰色石材為物料，跟周邊的自然景觀融為一體。從預想圖所見，別墅外圍有多個嬉水池，階梯似的布局，營造出一道道人工小瀑布，潺潺流水聲可進一步提升別墅的靜謐感。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

啞黑色外牆由多個幾何圖形拼湊而成，不期然令人聯想起鑽石的刻面。 雖然天花與牆壁以黑色為主調，但玻璃幕牆解決了採光問題。 臥室被落地玻璃窗包圍，布置簡約，因周邊環境已是最佳裝飾。 多個嬉水池像階梯似排列，營造出一道道人工小瀑布。 樓底極高之餘，加上以暖黃色燈光來照明，令整個生活空間顯得開揚舒適。 黑鑽別墅的下方或側翼附設戶外聊天區，讓屋主體驗大自然的清幽。 室內設計以Earth Tone為主調，加強建築物與自然界的聯繫。 室內布置極為開揚，無論身處哪個角落都能欣賞自然美景。 貌似鑽石刻面的天花，像一大片多面鏡，帶來有趣的視覺效果。 「Negah Villa」的上層造型像一個以粗黑邊設計的時尚生活飾櫃。（ig@norouzdesign） 「Villa of Paradise Platform: A Place Where Nature is Hidden」以花灰色石材建造。

（ig@norouzdesign）