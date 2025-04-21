女達人教路 登山新手須知

早前有一套關於4條香港山徑的紀錄片上映後大受好評，不少人蠢蠢欲動想趁春季來趟山徑旅遊。不過根據香港消防處統計，2020年至2023年9月期間攀山拯救高達3,000宗！想無憂地享受遠足樂趣，不妨參考人氣行山專頁Hikipedia兩位創辦人蔡婷茵（Avis）和李嘉怡（Kylie）的登山前建議，做足準備自然可輕鬆探索香港山野好風光！

基本裝備 必不可少 正所謂「工欲善其事，必先利其器」，Avis和Kylie指行山裝備大致分衣着、背囊必需品、輔助和安全裝備3類，她們逐一解釋：「一對防滑的行山鞋必不可少，有助應付不同地形。另外要穿透氣快乾衣服及戴闊邊帽。」背囊方面建議20~30升容量，內裏必備物品有水（1.5~2公升）、食物、手機、後備電源、包含膠布及消毒藥水等的急救包、指南針和離線地圖等。她們提醒輔助及安全工具往往備受忽略，「包括減輕膝蓋壓力的行山杖、 求救用的哨子，還有雨衣及蚊怕水，絕對係有備無患。」

重點注意 攀升高度 地點方面，Avis和Kylie謂山的絕對高度並非唯一考量，更重要是攀升高度（即從起點到頂點的垂直距離）和路線難度，她們建議新手先挑戰攀升300米以下、路程約5~8公里的路線：「例如龍蝦灣郊遊徑（全長約2.3公里，攀升約201米）、南朗山（全長約4.7公里，攀升約374米），或者小夏威夷徑（全長約4公里，攀升約207米）、 這些路線通常路徑清晰，坡度平緩，且有明確的指示牌，適合初學者建立信心。」進階後可嘗試獅子山或太平山等稍高難度的路線。

提前規劃 掌握資訊 Avis和Kylie不約而同認為需提前規劃行山路線，「可參考網上行山網誌、遠足論壇，或者使用『香港遠足路線』、『TrailWatch』等專業的行山App，從中掌握路線長度、預計所需時間、攀升高度，及沿途有否補給點或退出路線等資訊。」萬一迷路，最好沿原路折返，或致電999或112求助，另外警方亦推出了HKSOS手機應用程式，即使無網絡信號也能發送求救信號。最後建議行山前慢步10分鐘提升體溫，接着進行動態伸展動作，行山結束後應先慢行數分鐘讓心跳平穩，再重複伸展動作。

撰文：胡振文

部分圖片：受訪者提供