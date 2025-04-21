玩味居酒屋 富創意有驚喜

特上二重拖羅蓉海鮮丼飯

炙香的吞拿魚蓉加帆立貝、八爪魚、北寄貝、三文魚籽拌勻，也可以升級揀選日本北海道海膽和松葉蟹肉，別具風味。

居酒屋以熱鬧氣氛俘虜了不少饕客，但在這個相機先食的世代，居酒屋也要與時並進，不時推出各式各樣的主題來吸客。近日有以自家創作的忍者和猛獸圖案作主題的新店登場，盡情打卡後再品嘗精心設計的新派小食和小菜，體驗更佳。

Q版特工出動 看日本動漫或電視劇，經常有古代特工的忍者為主題，傳統中的忍者擅長飛簷走壁，擁有各式特殊技藝，想看忍者，唔使飛到當地忍者村或博物館，到黃大仙即可。有日式居酒屋早前以忍者作主題打造全新概念品牌，餐廳設置了無人列車，路軌上是日本古屋簷設計，LED屏幕會播放品牌自家設計的忍者IP動畫，牆身的日式趟門畫上卡通忍者圖案，客人點餐後，列車會將食物送抵，方便又自在。

餐廳負責人練先生深知港人愛多元及愛新鮮感，特別混合居酒屋和食堂元素，以日式小碟和食文化打造多款配菜和美食，讓大家嘗新。好似不少人喜愛的牛油果塗上一層明太子，烤至金黃焦脆，打造出入口即溶的惹味小食。必食的還有日式串燒和燒烤，好似燒蠔就有中式蒜蓉和芝士醬兩款口味，較特別的有燒三文魚皮，師傅會將魚皮油脂刮走，風乾再鹽燒，口感脆得像薯片，配啤酒或清酒都咁夾。

大堆頭丼飯 日本人酒過三巡，最後會來一碗飯或麵以醒酒，這裏特地推出多款大堆頭的蓋飯和丼飯。好似搶眼的原隻龍蝦天婦羅蓋飯，選用本地花龍和多款蔬菜天婦羅搭配，這是練先生在日本品嘗過後回來創作的改良版。特上二重拖羅蓉海鮮丼飯的吞拿魚腩碎經炙燒，配帆立貝、八爪魚和北寄貝等海鮮，還可以升級加日本海膽和松葉蟹肉，剩下米飯可加鯛魚湯和柚子碎享用，雙重風味。

（查詢電話：2641 8829）

龍與虎陪食 至於啟德的新派居酒屋則以猛獸作主題，紅色主調的用餐區加設霓虹燈和富情調的燈光效果，配自家設計的KORA和KYU兩大卡通虎和龍角色，搶眼又搞鬼。餐廳特設半露天用餐區，無論室內室外都非常適合打卡。菜單融入不少新派點子，午餐時段亦可柯打，老少咸宜。好似人氣的熏熟火腿溫泉蛋手工薄餅和福袋烏冬，前者將蛋汁和火腿、火箭菜拌勻吃，鹹香滑溜。後者打開豆腐皮袋口，倒出烏冬配昆布醬油湯，加點炸脆米享用，口感豐富。日本人愛吃的煎餃，升級變成加入椰菜的鳳尾蝦餃子，造型吸睛。

中西合璧小菜 來到晚上，燈光變得更有氣氛，佐酒小菜亦有更多選擇。如北海道帆立貝配青蘋果片及果蓉，加點自家製XO醬，酸甜香辛，令人胃口大開。香辣柚子胡椒吞拿魚以臘腸脆片盛載，微酸柚子配鹹香脆片和辛味吞拿魚，一啖吃出三重口感。愛魚油香的話，可揀選鱸魚配胡椒葱牛油和辣酸汁；喜歡啖啖肉的就有澳洲和牛扒配阿根廷青醬，必吃還有三黃雞松露榛子焗飯，米飯加黑松露醬、榛子碎和麻油拌勻，配皮脆肉嫩的烤雞，油潤添香。飲料方面，除清酒外，店內還有相當多元的雞尾酒款式，好似含芫荽香的Strange，又或是帶梅子酸甜的Pinkhu Redi等，酸爽去膩。

（查詢電話：6361 4967）

善用味噌 日本菜式經常用味噌作醃製調味，練先生指用赤味噌和一味辣椒粉醃雞翼後烤焗或放入氣炸鍋，入味之餘，又能讓雞皮保持香脆口感。鱈魚肉則先用鹽醃15分鐘，然後用西京白味噌和信州白味噌加味醂和糖醃製再煮，魚肉會帶層次複雜的味道，肉質更結實。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

明太子黃金焗牛油果

牛油果表面塗上一層明太子烤至焦脆，質感滑溜又富獨特鹹鮮，是人氣之選。 原隻龍蝦天婦羅蓋飯

約300克重的本地花龍，與日本南瓜、青椒仔、大葉、茄子、西蘭花和冬菇製成天婦羅，蓋飯瞬間提升鮮味，分量十足。 福袋烏冬

打開福袋讓烏冬與昆布醬油湯相遇，吃時灑點炸脆米，口感豐富。 吧枱位置以閃亮燈光配搭，相當搶眼。 汁煮油甘魚鮫

燜煮魚餃的醬汁特別加入日本淮山，經90℃慢煮後魚鮫索盡醬汁，散發濃郁的味道，佐酒或配飯都咁夾。 點餐後，列車會將食物送到客人前面，方便拎取。 三黃雞松露榛子焗飯

三黃雞以蔬菜及鹽水浸過夜，低溫慢煮再烤，米飯加黑松露醬、法葱碎、麻油和榛子拌勻，兩者散發絕妙的香氣。 用赤味噌醃雞翼，烤焗後雞皮會更為香脆。 （前）燒日本廣島蠔、（後）脆脆燒三文魚皮

燒蠔有蒜蓉和芝士口味，兩款都濃郁惹味；三文魚皮刮走多餘脂肪，風乾後加鹽燒烤，脆得像薯片。 鳳尾蝦餃子

餃子皮包裹蝦肉和椰菜餡料，特別保留蝦尾外殼，造型突出。 以紅色作主調的用餐區，到處布滿了KORA和KYU的虎和龍圖案。 不同味噌用來醃海鮮或肉類，各具風味。