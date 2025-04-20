穀雨風濕 關節痛點解救？

今天是廿四節氣中的「穀雨」，是春季最後一個節氣。在這個春夏交替時期，雨水增多濕度提升，身體易受濕氣侵襲，容易覺得疲倦，有風濕關節痛的人更是苦不堪言。今次請註冊中醫師曾貴賢解構風濕並建議合適的食療及養生之道。

內外因素 引發痹症 「穀雨」時節濕氣變重，身體容易受到濕邪入侵。曾醫師講解：「在中醫角度，濕性重濁黏滯，濕邪困阻，氣血不通，使關節氣血運行不暢，引發身體沉重、腫脹、僵硬、疼痛、屈伸困難等不適。而脾虛者本有內濕，在潮濕環境（外濕）下會加重體內濕氣堆積，形成惡性循環。」

風濕於中醫的術語是痹症，主要成因分為內外兩個因素，當天氣出現反常變化，超出人體適應和抗禦能力，邪氣入侵人體並引致的6種病症，稱之為六邪。而痹症是由當中的風、寒、濕及熱４種外邪所致。例如風邪會導致疼痛游走不定的「行痹」，寒邪會引發遇冷加重疼痛的「痛痹」，濕邪則會造成關節沉重腫脹的「着痹」，而熱邪則會導致關節紅腫熱痛的「熱痹」。內因則主要是臟腑氣血失調，中醫認為「肝主筋、腎主骨」，肝腎虧虛會影響筋骨健康導致退化；脾虛濕盛者體內容易積聚濕氣引發關節腫脹。氣血兩虛會使經脈失養，關節痠痛無力。而現實生活中的許多因素都會加重風濕問題，例如情緒壓力過大導致肝氣鬱結、經常食肥膩及濃味食物會引致濕熱等。

注意健脾 祛濕養肝 曾醫師表示，不同痹症的治療方式不盡相同，「行痹」治療以祛風通絡為主，常用防風湯配合針灸風池、風門等穴位。「痛痹」患者需用烏頭湯散寒溫經，並艾灸關元、腎俞等穴位。「着痹」患者因濕邪困阻，宜用薏苡仁湯健脾祛濕，針灸陰陵泉、足三里等穴位。而「熱痹」則需清熱利濕，如用白虎加桂枝湯等治療。

正所謂防患於未然，醫師建議大家可從飲食、運動、起居等多方面去預防風濕。飲食上宜多選用薏米、赤小豆、茯苓、山藥、冬瓜等健脾祛濕的食材，並配合枸杞、黑芝麻、菠菜等養肝，以及核桃、黑豆補腎。同時要避免吃生冷、油膩食物，蝦蟹及竹筍等發物亦要少吃。由於情緒壓力會加重氣滯濕阻，影響氣血運行，疏肝解鬱對風濕關節痛至關重要，選用玫瑰花泡茶加陳皮，可理氣解鬱。運動方面，八段錦、太極拳等柔和運動較為適宜，既能促進氣血流通，又不會過度損傷關節。另可加生薑或艾葉煮水泡腳，促進血液循環；洗澡後要迅速擦乾，尤其關節縫隙。保持居住環境乾爽，並養成晚上11時前入睡以養肝血。

外敷按穴知多啲 若出現關節不適，曾醫師介紹幾種外敷療法：寒濕型關節痛可用艾葉加生薑熱敷；急性紅腫發熱則適合冰袋冷敷10至15分鐘；而氣滯血瘀型的關節痛則可以用藥酒按摩來活血化瘀。每天亦可按摩穴位紓緩關節痛，例如可用拇指指腹按揉陽陵泉穴及足三里穴各2至3分鐘。

食療湯水推介 粉葛赤小豆瘦肉湯

材料：粉葛500克、淮山40克、赤小豆30克、瘦肉半斤、蜜棗5粒、薑3片

做法：將粉葛、淮山去皮切塊，赤小豆浸泡。瘦肉氽水後放入煲中，將所有材料加水用大火煮沸，轉小火煲1.5小時，加鹽調味即可。

功效：健脾祛濕、紓緩關節痠痛，適合濕重天氣飲用。

桑寄生杜仲蓮子薏苡仁豬骨湯

材料：桑寄生60克、杜仲30克、豬骨1斤、蓮子30克、薏苡仁30克

做法：將桑寄生、杜仲洗淨，薏苡仁及蓮子浸泡。豬骨氽水後放入煲中，將所有材料加水用大火煮沸，轉小火煲1.5小時，加鹽調味即可。

功效：補肝腎、祛風濕，適合氣血不足、關節僵硬者。

撰文：明藹寧

部分圖片：互聯網

穀雨時節濕氣變重，身體容易受到濕邪入侵誘發關節疼痛。 註冊中醫師曾貴賢 桑寄生杜仲蓮子薏苡仁豬骨湯 濕氣重易困脾，飲食應以健脾化濕食材如薏米、赤小豆等為主。 可加生薑或艾葉煮水泡腳，促進血液循環。 粉葛赤小豆瘦肉湯