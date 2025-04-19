迎潮濕春季 快速乾衣有計

踏入春季回南天，天氣變得潮濕難耐，一大棘手問題莫過於衣物需很長時間才能晾乾，這會令細菌孳生繼而產生難聞噏味。為了防止異味，快速乾衣變得非常重要。網絡上有不少家務達人教路衣物速乾技巧，只要從改善通風、提高溫度及減少水分三方面着手，就算於室內也能晾乾衣服，無懼噏味纏身！

拱形排列 利於通風 乾衣時通風尤其重要，晾衣服時應按照「長短長」的方式排列，即較長的衣物如浴巾等掛在外側，較短身如襪子等則放於最中間，衣服之間保持至少5厘米間隙，形成「拱形」空間，促進空氣流通，產生上升氣流，帶走衣物水分。針對牛仔褲等厚身褲子建議翻轉內層來晾，並利用夾衣架將褲口撐開，好讓空氣進入口袋和褲管等範圍。另外髒衣物不要堆積，洗衣機中衣物太擁擠會令污垢無法有效去除，增加細菌孳生機會之餘，洗滌完畢後也難有足夠的空間去晾衣服。

熨斗風筒 高效之選 晾衣服最理想情況莫過於在陽光下高溫曬乾，在室內晾乾亦不妨提高乾衣溫度。對於像襯衫一類需熨燙的衣服，不妨趁還未乾透時先行整熨，如此處理不僅能快速乾衣，還能將衣物中的水分轉化為大量蒸氣，熨後更乾淨衞生，可謂一舉兩得。若有需要立即烘乾衣物，可將之放入具有耐熱性的袋子中，然後將風筒插入袋子開口處吹入暖風，內裏的衣物很快就能乾透。也可將電飯煲調至保溫模式，變熱時將襪、毛巾和內衣等輕薄衣物放於煲蓋上，加快衣物變乾速度。

延長脫水 用力搖晃 減少水分方面，洗衣時不妨稍為延長脫水程序，讓衣服含更少的水分，而脫水後要立即晾衫。另外，晾乾前要徹底抖動衣物，例如毛巾建議用力搖晃至少五次，既可去除衣物中的水分，亦令纏結的纖維變得鬆散並豎立起來，增加暴露在空氣中的表面積提升乾衣速度，乾透後手感變得蓬鬆，及可消除因洗衣機脫水時所引起的褶皺，幫助保持本身形狀。晾衣服下方可開風扇及抽濕機，或使用冷氣機和浴室烘乾機，並將會吸收空氣水分的報紙鋪墊於晾衣架下方，此舉也有助加快乾衣。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網