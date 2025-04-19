Corvette超時空概念 「美肌」新境界

全新「美肌」概念車前後擋風玻璃皆採用啟發自1963年Corvette Sting Ray的分隔式設計，可說是向Corvette致敬之作。

美式跑車向來以「肌肉感」見稱，不過時移世易，惟有創新求變才能免被時代巨輪淘汰。不得不提近年「美肌」界的表表者Corvette，此車型早於上世紀50年代誕生，至今已歷經了8代演變，廠方旗下歐洲設計工作室團隊最近便藉着全新兩座位「美肌」概念跑車，向Corvette來一次超時空致敬。

3D打印技術製造 Chevrolet這款充滿未來感的兩座位概念跑車，外觀設計大膽前衞，建基於專屬的電動車底盤平台，擁有4,669×2,178×1,033mm車身長闊高，由車體結構以至車身面板，皆以3D打印技術製造，減少零件及面板數量之餘，同時使重量更輕。

車身的上半及下半設計有明顯區分，先講雕塑感兼貼地感十足的下半車身，包圍嵌入了高效電池組，配上一對大型「倒L」頭燈的空氣動力學組件。其功能性的進氣口和通風表面在主動管道和風扇輔助下，能有效將氣流引導，在需要時為車頭及尾部產生所需下壓力。一方面滿足公路駕駛所需的效能，提高效率和行駛里程；另一方面在賽道馳騁時，車上的空氣力學組件會自動重新配置，背鰭可像機翼一樣展開，提高車身穩定性及過彎性能。

F1全景駕駛視野 至於車身上半設計，最大特色莫過於巧妙地將Corvette標誌性的設計融入簡潔線條，勾畫出肌感造型的未來主義美學之中。由頭冚、車頂到尾冚凡是向天的表面，皆由一條獨特的垂直中央脊柱貫穿，不僅後擋風玻璃，連前擋風玻璃也採用啟發自1963年Corvette Sting Ray的分隔式設計，明顯是向其DNA致敬的一次獨特創意詮釋。

設計團隊更索性將分隔式擋風玻璃變成與兩側玻璃窗連在一起的全包圍玻璃，帶來「Apex Vision」全景駕駛視野。同時採用啟發自F1賽車、由擋風玻璃中央支柱連接環狀車頂的一體式Halo保護結構，不同的是F1賽車身上是整個外露，而此概念因配備了擋風玻璃、車頂及一對電動鷗翼門，整個結構像是被隱藏起來。此外，兩座位車廂極致簡約，錶台上不設實體儀錶板及中央觸控屏幕，只配備一個長橢形軚環；雖然廠方沒有多作描述，但頗大機會是配備擴增實境顯示功能。

本地車訊：Ghost Extended Series II紫氣東來 華麗登場 最近一輛售價逾千萬港元的勞斯萊斯（Rolls-Royce）Ghost Extended Series II抵港亮相，此全新長陣版無論外觀及內裝都有所優化，並且提供更多Bespoke高級定製選項。如外觀採用新設計頭尾燈組，並將發光面罩列為標準配置。至於車色可根據車主要求，從勞斯萊斯逾44,000款車身顏色中選擇，包括專為Ghost Series II新研發的Mustique Blue馬斯蒂克島藍色車漆；而抵港亮相這輛便選擇了Twilight Purple紫色車漆與手繪Seashell米白色腰線配搭。

新車內裝不僅升級至全玻璃面板，同時採用支援《Whispers》手機應用程式的新升級SPIRIT操作系統，車主可經App將目的地發送至汽車，實現遠程車輛管理及遙控鎖車等。所提供的Bespoke高級定製選項，亦由以往的內飾進一步涵蓋至智慧功能。除了可定製儀錶板色彩、副駕座前方星光飾板及新增的交織格紋（Duality Twill）竹纖維，以及雲層圖案定位打孔皮革等內飾面料外，更可像抵港這輛選配全新「歡慶女神」時鐘玻璃畫廊。

動力方面依舊以標誌性的6.75L V12雙渦輪增壓引擎和8前速ZF自動波箱，最大馬力及扭力分別為571PS和850Nm。另配備四輪驅動及全輪轉向系統，最特別是Planar懸掛系統亦有所提升，讓乘客體驗魔氈般的駕乘感受。配合能通過攝像鏡頭即時讀取前方路況、智慧調整懸掛狀態的Flagbearer輔助系統，以及利用衞星導航數據分析的衞星輔助變速器系統，足以應對路面任何變化。

撰文：林登麗

1963年

Corvette Sting Ray 背鰭可像機翼一樣展開，提高車身穩定性及過彎能力。 一對跑化座椅的設計時尚，提供猶如F1賽車般的駕駛坐姿。 錶台升級至全玻璃面板，而新升級SPIRIT操作系統支援《Whispers》手機應用程式。 配上電動鷗翼門、大型「倒L」頭燈及空氣動力學組件，賣相充滿未來感。 儘管車身經高效封裝，卻刻意外露前部的彈簧推桿結構。 勞斯萊斯頂級四門轎車Ghost Extended Series II日前瑰麗登場，將發光面罩列為標準配置。 後排屏幕可連接串流媒體設備，且配備新開發的交互介面選擇娛樂內容。 獨特的垂直中央脊柱由頭冚往車頂及尾冚貫穿延伸，同屬啟發自經典Corvette的標誌性設計。 採用與兩側玻璃窗連在一起的分隔式擋風玻璃設計，帶來「Apex Vision」全景駕駛視野。 長陣版本的後座空間比標準版本增加了170mm，格外闊落舒適。