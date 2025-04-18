節日致肥陷阱 教你食得有「營」

不少人會於復活節假期盡情吃喝玩樂，而這個節日具代表性的食物除了復活蛋和紅蘿蔔，還有琳琅滿目的朱古力和蛋糕，一不小心就食唔停口。今次請營養師教大家避開節日致肥陷阱，人人都可以食得有「營」。

注意雞蛋煮法 由於雞蛋和雞仔象徵着生命及新開始，不少地方都以此作為復活節的代表食物，健身和減肥人士更對其趨之若鶩。浚健營養及健康顧問中心資深營養師黃榮俊（John）指出，一隻約50克重的雞蛋有約6.5克蛋白質、約260至270毫克膽固醇，人體每日攝取量建議為300毫克，故每天吃一隻已經足夠供應；不過John補充，其實人體會自我調節，即使偶然一日食多幾隻，也不用擔心超標。「我們反而應慎選烹調方法，以防增加熱量而不自知。當中烚蛋和蒸蛋最是原汁原味，如果炒蛋或煎蛋會落油，1湯匙油有約150千卡，若加牛油或忌廉，脂肪攝取量相應提升。」另要提醒大家，雞蛋不要烹煮太耐，如長時間熬煮的茶葉蛋，煮得耐蛋黃內的鐵質會氧化，變黑之餘也會影響營養吸收。

至於雞肉方面，100克去皮雞胸肉只有約3克脂肪，同分量的雞腿肉卻有8.5克脂肪，對比鵝肉約13克、鴨肉約11克，難怪瘦身人士喜愛以較少脂肪的雞胸肉作主食。若果白烚雞胸吃到悶，John建議可先灼至八成熟，再加少許油煎香，以鹽和蒜等調味便已很好吃，再加洋葱和番茄等做成沙律更易入口。

慎選朱古力蛋糕 復活節可以攞正牌大啖吃朱古力和蛋糕，其實當中亦藏有致肥陷阱。很多人以為吃黑朱古力最健康，原來100克黑朱古力有570千卡和40.5克脂肪，牛奶朱古力則有535千卡和30克脂肪，相對來說黑朱古力的熱量和脂肪含量更高，建議每日最多吃約20至40克重量。蛋糕的話，首選無浸糖水的水果蛋糕，100克約220千卡，同分量的芝士蛋糕卻有430千卡，熱量相差頗大。還要慎選蛋糕的餅底，如100克曲奇餅底有近500千卡和24克脂肪，戚風蛋糕餅底約有210千卡，大家吃蛋糕時要識得揀喇！

豐富胡蘿蔔素 紅蘿蔔含有豐富胡蘿蔔素，除了可製成節日紅蘿蔔蛋糕，一般最常吃到是用來煲湯。其實紅蘿蔔還含有小量澱粉質，低熱量高纖維，可充當澱粉的代替品，對紓緩皮膚炎症、眼乾等有正面作用。John建議：「煲湯時大部分營養還留在紅蘿蔔內，所以飲完湯記得要食埋湯渣。想易入口啲，可將半條甘筍配橙或啤梨榨成果汁，有需要可加適量蜜糖調味，有助增加纖維吸收。」

撰文：林佩婷

部分圖片：互聯網