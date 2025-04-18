大鵬銀灘異國遊 贏在起跑線

一連四天長假正式展開，想去旅行又怕搭飛機同人逼，近近哋北上深圳大鵬半島也可感受異國風情。當中桔釣沙猶如馬爾代夫般水清沙幼，並擁有絕美藍色跑道及豐富水上活動。而七娘山牧場則可在大草地放羊打卡，另有無敵海景民宿及風味餐廳，帶張回鄉證便可「深」遊列國！

仿馬爾代夫玩降傘 桔釣沙位於大鵬新區南澳街道，三面環山一面臨海，形如月牙綿延約1公里，被譽為「深圳最美銀灘」，也有深圳馬爾代夫之稱。從香港啟程，可先從深圳北站乘E11巴士至南澳月亮灣站，再轉乘M247至桔釣沙站，亦可自駕或租車前往。沙灘以前是私人擁有，近年開放予公眾免費進入，其沙質潔白細膩，海水清澈分層，近岸為淡綠色，漸遠變為深藍色，在陽光下猶如藍寶石玻璃海。沙灘旁更有一片茂密的木麻黃樹林，林間設有休憩長椅，遊客可在此感受海風輕拂的愜意。值得留意是沙灘可以露營，夜晚伴隨浪濤聲燒烤，附近亦有很多收費娛樂設施，包括衝浪、浮潛、划船等，也可玩滑翔降傘從高空鳥瞰銀灘美景。

桔釣沙周邊景點亦相當豐富，例如楊梅坑、鹿嘴山莊等，沿沙灘走約10分鐘是人氣網紅熱點「浪騎藍色跑道」。它位於浪騎瞻雲海濱度假酒店旁，全長約數百米，左側為無垠的蔚藍海景，右側停泊着一排排遊艇，搭配藍天白雲與清澈海水，連內地劇集《愛情而已》亦曾在此取景。此外，每逢周末及假日會加開觀光小火車，沿酒店及跑道附近環繞一圈，全程1.5公里，讓遊客輕鬆欣賞絕美海岸線。玩到攰的話，附近有不少特色餐廳，其中看見海SEESEA是海景咖啡室，店內放滿紙藝燈飾與胡桃木色餐桌和餐椅，露天位置更有吊椅，在此歎啡悠閒寫意。

歐洲風牧場打卡 七娘山牧場位於七娘山腳下，是一片被群山環抱的廣闊草地，綠意盎然的草甸與層巒疊嶂的高山互相輝映。自駕來這裏可導航至丹楓凱麗度假村，內有大型停車場；也可乘搭地鐵3號綫至翠竹站，換乘E11路到水頭市場站，再轉乘M423路至「國家地質公園站」，走約200米便是入口處。這裏的草地綿延如氈，每天上午9點左右，牧羊人會放出溫馴的小羊，讓遊人近距離合影；大家也可購買粟米餵飼牠們，與自然構成一幅如歐洲牧羊的畫卷，彷彿置身世外桃源。牧場內還有哈比人小屋、白色長椅、復古藍色轎車、林中樹屋、心形竹屋等設施，是新人拍攝婚照的熱門取景地。

摩洛哥與日式民宿 大鵬半島出名多靚民宿，一連幾日假期不妨住番晚！東海岸美宿位於較場尾海邊位置，是少數緊鄰沙灘前排的民宿。它以現代摩洛哥輕奢風格為主調，融合暖色材質，營造出高格調與度假感兼備的空間美學。每個房間都有落地窗戶，可180°俯瞰蔚藍海景，部分更設有超大泡池，適合情侶浪漫打卡。此外，室內配備智能控制系統，可聲控窗簾、冷氣、燈光等開關。

另一間御宿林庭民宿則位處南澳街道珍珠場小區，坐擁大鵬半島黃金海岸線，以日式侘寂美學為基礎，融合原木色調與簡約線條，打造出如京都庭院的建築群；提供山景及海景套房，均設有榻榻米大床，入住即可免費泊車。

同場加映：泰式美饌 瀛風小館 SANHI‧山海海景花園餐酒吧位於較場尾海邊，坐擁無敵海景及露天泳池，最吸引是店內設有一個「水底」打卡位，布置成水中用餐區模樣，打卡一流。食物方面，主打東南亞風味，招牌菜泰式吊燒雞皮脆肉汁多，更可看到烤雞過程。其他如手撕骨、冬蔭功濛粉、原味帶膏魷魚、麵包咖喱蝦等都值得一試。

另一間小帥食堂則屬日式小餐館，主打玉子燒賣相超邪惡，入口紮實且吃到濃厚的蛋香，表面灑有花生及紫菜碎，口感豐富。其他菜式如關東煮、大阪燒、壽喜燒鍋等俱分量十足，各式拌飯亦別具風味。

撰文︰陳志滔