南非自由日實現肚皮解放

每年4月27日是南非自由日，用來紀念全國人民都有選舉權利的日子，在這一日全國均有不同活動或表演，大家在湊熱鬧之餘，不妨敞開肚皮開懷食。當地有不少著名的餐廳選擇，部分更選用在地食材入饌，無論是高級Fine Dining，又或是輕鬆小館，都能讓你實現肚皮解放的自由。

大擦當地和牛 香港餐廳的和牛主要是源自日本和澳洲，原來這兩個地區以外，還有其他國家選擇，好像南非！於1994年在約翰內斯堡開設的Trumps Grillhouse & Butchery，集烤肉、精肉店和酒窖於一身，菜單主打南非和牛，當地和牛源自日本和牛血統，牛隻脂肪比例均勻，肉質柔軟而有濃郁風味。餐廳挑選優質牧場供應的和牛和其他肉類，大家可以揀選肉眼、菲力牛柳、西冷或冧肉等部位，一大班朋友的話可選經熟成21日的T骨或斧頭扒，烤香後配蒜容牛油、黑松露牛油、蒜蓉、芝士或蘑菇汁等，細味一下南非和牛和其他國家的不同滋味。此外，店內亦有本土飼養的豬、羊和鴕鳥等供應，肉類只簡單加鹽、胡椒或香料燒烤，原汁原味。為大家帶來更佳體驗，與當地佳釀搭配，滋味提升。餐廳同時供應當地捕捉或飼養的魚獲，好似煎三文魚配惹味香辣蛋黃醬，肉嫩開胃。輕烤大蝦配蒜蓉檸檬汁，彈牙又鮮美。最貼心是為了照顧來自世界各地的客人，餐廳也提供天婦羅和壽司，特別以南非傳統醃肉條Biltong製作的天婦羅，風味十足。

法亞混搭滋味 南非有不少高質菜餚選擇，如位於Pinetown Summerhill Guest Estate的高級餐廳The LivingRoom，主廚Johannes Richter在德國出世後於南非Durban生活，曾在多間外國頂級餐廳任職，擅長炮製法國料理，對亞洲烹調技術亦有一定基礎，菜單以多種當地食材入饌，打造出融入兩地的創意菜式。在他的帶領下，於2022年獲Eat Out Woolworths年度最佳餐廳。

菜單的食材大多來自當地，也有採自自家菜園，部分食材會以發酵和不同的技術保存或延長壽命。如洋溢印度風味的炸番薯撻和醃漬茄子，香料氣息濃厚。牛舌配當地農場出產的醃青瓜和松露，青瓜特別挑選完全成熟的款式，味道更甜。雞肉配青口醬汁和醃青杧果，地上和海上珍味完美融合。南非Bushman's River鱒魚配榅桲和醃了2年的泡菜，鮮爽味香。農場種植的士多啤梨經醃製發酵成東歐國家常飲用的Kvass，配堅果奶和自家醃製辣椒等，甜辛交融，滋味獨特。

雜貨店內餐館 位於St Francis Bay的Off the Menu Food Emporium將用餐區和雜貨區合二為一，餐廳選用來自世界各地的食材，為客人提供各款輕食、烘焙和主食等，配精心挑選的咖啡或葡萄酒，分外匹配。早餐或早午餐有各式各樣的烘焙美食，包括吃得滿口肉汁的羊肉漢堡，啖啖肉好滿足。安格斯蘇格蘭蛋配哈里薩辣醬，蛋汁、肉香和醬料滲入麵包內，分外誘人。其他還有中東風味捲餅配煙肉、牛油果和蔬菜餡，又或拉絲的火腿芝士三文治等；配一杯香濃咖啡，為一日叉足電。

午市或晚市菜式做法不花巧，高質食材以簡約方式烹調，盡量保留食材的原汁原味。酥皮卷內是加了香料的牛肉餡，配中東乳酪和Feta芝士，香口又適合佐酒。烤得恰到好處的安格斯牛扒配煎蛋，加一杯紅酒，已是美味之選。羊肉他他配茴香和薄荷，肉嫩羶香。用乳酪和香草醃製的烤雞，外皮烤至焦香，入口軟滑，是一道不錯的分享菜式。

撰文：林佩婷

圖片：互聯網