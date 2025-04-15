海上移動沙丘 曲線魅力

線條是勾勒事物形態、引導人們視覺的語言，亦是最原始的裝飾元素，其中曲線帶有柔和、優美、活潑、變化多端等特性，不期然令人想起大自然的種種事物。今次介紹的概念遊艇「Dunes」，受隨風起伏的沙丘啟發，令船上每一處都極具線條美！

棄用柚木甲板 出自荷蘭船厰Feadship的概念遊艇「Dunes」，由Studio De Voogt設計，顧名思義，靈感源於沙丘。根據預想圖，長83米的船身由低污染的鋁與鋼製成，表面被溫潤的奶白色覆蓋，特別之處在於不對稱的上層建築，從高空俯瞰，可見到迷人的曲線，令人聯想到沙漠中隨風變幻的沙丘。至於室內設計也延續了沙丘主題，以柔和的米黃色為主調，甲板表面亦刻上了波浪紋理。值得一提，設計師棄用柚木，改用由數百萬個細小玻璃或石屑製成並以透明樹脂密封的甲板取代，美感不減之餘，亦符合環保原則。

擁抱永續概念 邁向淨零排放是船廠一直致力實現的目標，因此「Dunes」整合了一系列創新技術，其中一項是引入高效能電力推進系統ABB DynafinTM，它是利用旋轉的垂直葉片來模擬鯨魚尾巴的擺動力量，較傳統螺旋槳節能22%，而該系統會由綠色甲醇作為反應劑的固態氧化物燃料電池所產生的電力驅動。另一方面，位於遊艇頂部的三角形桅杆，乃實現「Cool Core Concept」的標誌性設施，當微風吹過時，其背風處會產生一個低壓區，將下層甲板的冷卻空氣抽到上層，配合隔熱性能的增強，預計可減少35%的冷氣能耗！

規格表

長度：83.25米

寬度：15.9米

油箱容量：140,000L

水箱容量：40,000L

巡航速度：12節

同場加映：80米微風女神——Aurai 以希臘神話「微風女神」來命名的80米超級遊艇「Aurai」，出自荷蘭船廠Oceanco，屬Simply Custom系列，其獨特外觀由Bozca Limitless Design設計，靈感源於劍魚的線條，營造出力量與優雅之間的平衡。

根據預想圖，「Aurai」的船體呈深灰色，搭配銀色上層建築，從側面看，其造型優雅，線條流麗，尖銳狹長的船首微微向上翹起，猶如劍魚的吻部，銳氣逼人！內部設計方面，由Dasha Moranova Designs操刀，以簡潔、靈活為原則，換言之，不用改變核心結構也可輕鬆實現個性化定制，在飾面和細節上，滿足船主的個人喜好。

乳白色彗星——Comet 出自工業設計師Mert Urhan的概念遊艇「Comet」，以彗星命名，其快速排水型船體長75米、寬12米，吃水深度為3.5米。從預想圖所見，船身以乳白色為主調，造型簡約而時尚，深黑色舷窗由船尾一直延伸至反向船首，像畫家留下的一道線條，富有動感。

設施方面，主甲板與上層甲板結合而成的前甲板，一般超級遊艇只會用作直升機停機坪，卻成為「Comet」的休閒與社交空間，配備無邊泳池、日光浴躺椅、梳化、茶几等。另一亮點在於船尾，配備了伸縮舷梯，方便乘客登船，還可以轉換成按摩浴缸和日光浴平台。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

10米高三角形桅杆會在背風處產生一個低壓區，將下層甲板的冷卻空氣抽到上層。 位於頂層的Pavilion Deck是一個多用途空間，可按需要轉為餐廳、俱樂部或會議室。 靈活的內部設計，讓船主可輕鬆實現個性化定制，圖為海灘俱樂部。 船尾配備伸縮舷梯，並可轉換成按摩浴缸和日光浴平台。 表面刻上波浪紋理的甲板並非以柚木打造，而是由數百萬個細小的玻璃或石屑製成。 「Aurai」的外觀設計受劍魚的形態啟發。 一身乳白色的「Comet」，是一款以彗星命名的概念遊艇。 利用落地玻璃引入自然光，亦為乘客帶來更佳的觀景視野。 室內布置以米色為主調，圖為主休息室。 前甲板被打造成休閒與社交空間，設施齊備。