旅途遇天災 求生方法你要識

最近不同地區接連發生大規模地震，就連日本政府也發布了南海海槽大地震災害預測，這陣子出門公幹或旅行當然要小心為上。網上流傳了不少防災專家提供的出遠門時遇災避險的應對貼士，只需在「事前準備」、「攜帶物品」及「到達當天需做事項」三方面着手，既可臨危不亂地逃生，亦能減低受傷風險和損失。

預先下載 防災程式 出發前應預先在手機下載目的地的防災警報應用程式，若是遊日者可下載日本政府專為外國旅客而設、有逾10多種語言選擇的Safety Tips推撥通知應用程式，提供地震速報、海嘯警報及火山爆發等日本國內氣象警報外，還有避難所及醫療機構資訊等。遊台灣則可下載當地交通局中央氣象局提供的「中央氣象署E - 地震測報」。除此之外，輸入「Earthquake」尋找的話，亦有眾多顯示全球即時地震及海嘯訊息和警報的應用程式供下載。當然出發前也別忘記購買旅遊保險。

以策萬全 帶應急包 攜帶物品方面，建議準備一個集齊基本求生物資的應急求生包，內裏除有食物和水之外，其他必備的物品還有流動電源「尿袋」（確保電話能持續收集資訊及與外間聯絡），現金（沒有電子支付時能應付開支），便攜廁所（災害時或沒有廁所可用），另外還需備有哨子，電筒，紙筆，小型雨衣，壓縮毛巾，包含藥物等的急救包，以及一個放護照、記下緊急聯絡人及個人醫療資訊等的重要文件袋。

撤離路線 務必確認 到達當地後，宜制訂緊急應變計劃，例如掌握所下榻的酒店或民宿的緊急逃生路線和出口，並親身試走一趟以策萬全。也要了解房內可作避難用的位置，例如浴室是否採用承震能力高的防災設計等。另外要清楚身處地方（包括酒店、商場及遊覽景點）附近的避難所及醫療設施位置，及發生海嘯時應往哪裏走等，也別忘了與親友商討避難後的集合地點以免失散。若你在住宿設施期間發生災害，務必保持冷靜並遵循疏散路線和設施管理員指示撤離。

撰文：林登麗

部分圖片：互聯網

世界各地這陣子頻頻發生大規模地震，出遠門時要保持警惕。 應急求生包內應準備一定分量的食物及水，並按需要準備應急用品。 要掌握所下榻酒店或民宿的緊急逃生路線和出口。 可用「Earthquake」一字尋找全球即時地震及海嘯訊息和警報的應用程式。 萬一因天災令電子支付失靈時，有現金傍身便能應付開支。 要清楚身處地方附近的避難所及醫療設施位置。 Safety Tips提供日本地震速報和海嘯警報外，還有避難所等資訊。 隨身留有記下緊急聯絡人及個人醫療資訊等的簿子，若遇上昏迷情況便可派上用場。 於住宿設施內發生災害，應遵循疏散路線和設施管理員指示撤離。