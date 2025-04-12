無人駕駛概念 預約接載新體驗

這款兩座位電動概念無人駕駛Robo Taxi的尺碼緊湊，建基於Mobileye Drive自動駕駛平台。

未來是全自動駕駛時代，若有朝一日全部的士都變成無人駕駛的Robo Taxi，配合網約App呢頭撳掣預約，轉頭就有車自動接你，移動出行確實方便輕鬆。還可預見不少駕車一族都樂於變回純粹搭客，慳番泊車及苦候車位等在內的養車成本；屆時少咗人養車，馬路少咗車行，為城市創造更多綠色空間也是好事。

未來汽車 手機調控設定 無人駕駛即是不需要由人操控，全部交由先進的全自動駕駛系統代勞，由軚環、加速及制動腳踏，以至錶台、倒後鏡、側鏡、水撥等都變成多餘，可以想像刪除這些部件後，車廂空間將變得更寬敞。由克羅地亞電動超跑車廠Rimac創辦人Mate Rimac，以及另外兩位核心成員共同創立的自動駕駛服務公司Verne，早前發表了一款只設兩個座位的電動概念無人駕駛Robo Taxi，展示未來自動駕駛汽車的創新設計及功能。配合專用手機應用程式，除可供網約Call車、顯示載具位置及預計到達時間，還可讓你在搭乘前預設車廂溫度、氣氛燈以至香氣等，盡享個人化體驗。

電動兩座 盡享影音娛樂 此概念車建基於專為自動駕駛而設計的的Mobileye Drive平台，雖然尺碼頗為緊湊，但車廂空間卻是意想不到的闊落舒適，並通過圓形大天窗提升開揚感。至於為何採用兩座位設定，核心成員之一兼首席設計師Adriano Mudri（即Rimac Nevera超跑設計師）解釋，這是基於10次行程中有9次都只有1至2人乘坐的研究數據。配以向前滑動打開的車門，讓乘客進出更方便。此外，一對附設腿托的電動獨立座椅前方，備有43吋長形屏幕及17喇叭音響系統，為乘客提供網上互聯及影音娛樂。移動出行期間，無論坐姿、音量、溫度及燈光等都可透過設於兩座之間觸控板調校，並可隨時按下特設的「the Median」實體開關，手動操作啟動或停止乘車。值得一提是所有Robo Taxi每天輪班結束後，會回到稱為Mothership的設施停放、充電、清潔及保養，確保以最佳狀態示人。

同場加映：360度全方位偵測 四輪靈活轉向 對於全自動駕駛汽車技術，美國電商巨頭Amazon早已涉足此領域，並帶來Zoox無人駕駛的士；透過內建軟件和硬件實現自主駕駛概念，包括分別裝在車頭及車尾的4組攝錄機、光達和雷達，以及長波紅外線感測器，360度全方位偵測方圓150米每個角落，預測周邊環境路況並做出即時反應。

尺碼上它跟Verne的Robo Taxi同屬緊湊型，不同是其車頭和車尾沒有明顯區分、用上多士爐般的對稱外觀造型，受惠於此，車載四輪轉向系統使它可向任何方向行駛，實現無縫導航及接送乘客。偌大的車廂配備對開式電動玻璃趟門、玻璃天幕頂及採用由兩張梳化椅對坐的2+2座位布局。每張梳化椅中間都配備USB插座、手機無線充電板和杯架，而兩旁則設有觸控屏幕，由開閂車門、設定音樂，到查看現在位置、前往目的地的路線及預計到達時間等，都可透過它獲取實時資訊。

撰文：林登麗