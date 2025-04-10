亞洲50強獅城最佳食府

本年度「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮剛剛於韓國首爾圓滿舉行，來自16個城市的頂級食府一同進榜，當中新加坡是大戶之一，入選餐廳多達7間，再度證明獅城是亞洲美食之都！今次同大家介紹其中3間，分別以法國菜、現代料理及炭火燒烤聞名，饕餮們不容錯過！

三星法菜 創必要的烹調 Odette是新加坡近年最炙手可熱的法國餐廳，由法國主廚Julien Royer於2015年創立，不僅開業1年就獲得米芝蓮二星肯定，隨後更在2019年取得三星殊榮，更曾登上「亞洲50最佳餐廳」榜首位置。餐廳命名源自主廚祖母名字，Royer出生於法國農家，自幼受祖母的烹飪啟發，秉持「食材大過技巧」（Produce then Technique）的理念，透過全球供應商及當地農場取得上乘食材，讓客人一次享用來自世界各地最迷人的風味。

主廚創造「必要的烹調」（Essential Cooking）手法，以法式技藝為骨幹，巧妙融入亞洲元素，令食材成為碟上的主角。招牌主菜貢布胡椒鴿子放在木盒上桌，低溫慢煮後熏烤，再配上柬埔寨貢布所產的胡椒香料，另附上油封鴿腿、鴿肝慕斯與酥炸鴿心，做出鴿子四重奏。餛飩海螯蝦先用餛飩皮包裹蝦肉，再放入紫蘇和韭菜乾酪濃湯，最後淋上黃油醬和鰹魚乾，味道豐富自然。必吃的還有長崎黃鰤魚，魚肉先用柑橘鹽醃製，最後加入梅子清酒大黃汁及綠色士多啤梨，味道鮮甜濃郁。精彩菜式還有南法羊鞍、里脊肉配羊肉炸丸子，另有一道用上20多種新加坡香草蔬菜製成的沙律料理。甜品則有酸甜清爽的拔蘭地雪糕批，每一道菜都讓人難以忘懷。

現代料理 強調在地永續 來到新加坡，沒有理由不吃「Mod-Sin」，亦即Modern Singaporean現代新加坡料理。當中代表餐廳必數Labyrinth，它由主廚韓立光於2014年創立，自2017年以來連續獲得米芝蓮一星，2021年開始進入「亞洲最佳餐廳50強」榜單之中。

韓大廚的料理靈感源於童年的街頭小吃，烹飪如餐廳名字「迷宮」般不斷探索，在保留舊風味的同時融入摩登技巧。他尤其喜歡以插畫編織菜單，一道菜一張，用圖畫和文字滔滔道出背後特色及故事，加深食客對獅城的認識。餐廳同時強調「在地永續」，9成食材來自本地農漁民，團隊每日清晨親自到菜市場挑選食材，甚至避免使用牛肉以減少碳足迹。這種對本土供應鏈的支持，也讓餐廳獲得2021年永續餐廳獎。

每一道菜都是對本土菜的升級詮釋，4款前菜源於主廚在熟食中心的記憶。豬肉沙嗲以備長炭保溫，火候口感恰到好處；蠔烙放在章魚燒鐵鍋上，入面是海膽、上面是魚子醬；還有紅蝦春卷薄餅及捏成飯糰形的南洋香草飯，賣相及味道同樣破格。

主菜有法式海南雞，雞皮下鋪有雞肉碎和韭菜，煮至嫩滑再淋上用雞油和雞湯製成的雞肉濃湯，吃時蘸上主廚祖傳的辣椒醬及薑葱醬，醃菜是夏南瓜，味道層次豐富。魚白子釀豆腐則向傳統客家菜致敬，用料是碎豬肉和魚醬，再混入由黃酒、米酒及紹興酒煮成的魚骨湯，味道清香，口感滑似絹豆腐。

頂級燒烤 全國難訂之首 Burnt Ends是新加坡最具話題性的頂級燒烤餐廳，自2018年起連續多年蟬聯米芝蓮一星殊榮，並多次入選「亞洲50最佳餐廳」及「世界50最佳餐廳」榜單。餐廳由澳洲主廚Dave Pynt創立，以「現代澳洲燒烤」為核心理念，結合炭火烹飪的粗獷與精緻料理的細膩，打造出獨樹一幟的燒烤料理。開放式廚房中央的4噸重雙腔木烤爐是餐廳靈魂，能精準控制溫度，烹調出外焦裏嫩的熟成牛排、煙熏海鮮等招牌菜。

主廚曾於2024年推出烹飪書 《Burnt Ends》，將70道招牌食譜與炭火技巧公諸於世，旋即成為燒烤界天書。由於人氣極高，它被譽為「新加坡最難預訂的餐廳」之一，官網開放45天前預約經常數分鐘內即被秒殺，想入座建議定期查看候補名單或嘗試非熱門時段。

這裏的菜單幾乎每日更換，但有幾道經典菜式卻是常駐。好似鵪鶉蛋魚子醬以蘋果木煙熏的鵪鶉蛋，搭配黑魚子醬，一口咬下盡是炭香與鮮甜層次。意式麵包棒佐希臘紅魚子醬是枱枱必點菜，微脆硬麵包棒配上魚卵昆布奶油醬，表面是香葱與蒔蘿草，鹹甜交織層次分明。再來是蒜香帝皇蟹，沾附炭烤酸種麵包同吃，屬鮮味與炭香的完美結合。特色主菜還包括焦糖洋葱牛骨髓牛排、手撕豬肉漢堡包等。最後不要忘記吃法式甜品蘭姆巴巴，為這場炭火之旅劃上完美句號。

撰文︰陳志滔

貢布胡椒鴿子先燒後煙熏，外酥內嫩，肉汁與油脂渾然天成，愈嚼愈有味。 拔蘭地雪糕綴以糖瓦片及月桂葉泡沫，酒香中帶有多層次甜味。 4道前菜是星洲小吃的日式詮釋，賣相與味道俱佳。 殼片蝦把雪糕跟調味碎屑混在一起，鹹甜中有一絲咖喱味，手法創新！ 帝皇蟹的蟹腳肉彈鮮嫩，吃完還可以用蒜香橄欖油沾麵包吃。 主廚Dave Pynt 羊鞍和里脊肉用百里香和迷迭香簡單烤製，上碟時再配上羊肉炸丸子，伴碟是羊奶酸奶和羊肉汁，完全是羊肉盛宴。 用餐空間色調柔和，備有32個座位及8人座包廂。 魚白子釀豆腐外皮微酥，中心綿密滑嫩，配上魚骨湯一同進食感覺清新。 每道菜都有插畫介紹背後故事，讓客人加深認識。 烤鵪鶉蛋搭配濃郁的魚子醬，鮮甜中帶有微微炭火香味，口感豐富。 長崎黃鰤魚口感幼滑細膩，配上士多啤梨及白色香雪球花，清新可口。 主廚Julien Royer 新派法式海南雞，雞皮混入肉碎和韭菜潤澤口感，醬料是主廚祖母祖傳，夾雜懷舊與創新。 主廚韓立光 烤得酥脆的麵包搭配醬汁充盈的牛肉與酸黃瓜，鹹甜恰到好處。