副刊

沙特新酒店 荒漠懸崖歎世界

Desert Rock Resort入口隱藏於山谷中，增添神秘感。 Desert Rock Resort入口隱藏於山谷中，增添神秘感。
Desert Rock Resort入口隱藏於山谷中，增添神秘感。
海灣阿拉伯國家6個成員國早前給予香港特區護照持有人落地簽證等便利，沙特阿拉伯便是其中一國。當地近年大力發展旅遊觀光，不少頂級酒店紛紛落成，其中塔布克省漢志山脈剛有佔地3萬平方米的度假村開幕，擁有多種豪華配套的同時，內裏的別墅和套房分布在沙漠地面、懸崖邊，甚至洞穴內，是與環境充分融合的特色住宿設施。另外，沙漠綠洲城鎮埃爾奧拉及首都利雅得亦有兩間特色沙漠酒店，讓你體驗別樹一幟的奢華！
獨特客房 現代穴居
建於漢志山脈中的Desert Rock Resort，由建築設計公司Oppenheim Architecture操刀，特色是這裏的54間別墅和10間套房均依自然地形而建，主要分為5種房型，其中Mountain Crevice Villas隱藏在山體裂隙之中，並設有懸掛在巖壁邊緣的私人泳池，可近距離感受大自然的鬼斧神工。仿天然洞穴設計的Mountain Cave Suites同樣驚艷，巨型窗戶引入充足自然光，並營造出「現代穴居」的獨特氛圍。度假村內5間餐廳各具魅力，由米芝蓮星級廚師Osman Sezener主理的Nyra以原始柴火烹調技藝和在地食材打造美味海陸盛宴。MICA酒吧則突破傳統，以發酵、醃漬等手法創作出一系列創意無酒精飲品。另外，水療中心提供獨特的Cellular Gold Rejuvenation Hammam護理，75分鐘的黃金護理儀式結合摩洛哥傳統手法與現代科技，讓肌膚重現光彩。酒店同時為住客帶來多種活動，愛刺激的有極限登山、沙丘騎單車、荒野ATV越野車、攀岩及飛索等。晚上有觀星和沙漠徒步活動。房價（2人入住）每晚SAR7,300起（約HK$15,330）。
網址：https://shorturl.at/O5Lps
浪漫燭光 千年古城
在沙特阿拉伯西北部的沙漠綠洲城鎮埃爾奧拉（AL ULA），曾是歷史悠久的香料貿易路線的一部分，基於當地文化、歷史和考古意義，有關方面着力保護該處並發展為豪華旅遊目的地，先後有多間高檔酒店在此開業，去年則有一間由千年泥磚建築改造的精品酒店Dar Tantora The House Hotel進駐。由埃及建築師Shahira Fahmy負責修復工程，內有30間各具特色的Dar客房，客房分為四大主題，每款客房都融入獨特的阿拉伯元素，如穹頂天花、手工編織地氈、床頭鑲嵌的乳香結晶、用古錢幣熔鑄的浴室鏡框等，當中面積最大是82平方米的Dar Al Oud套房。餐飲方面，米芝蓮星級廚師Jaume Puigdengolas主理的Joontos餐廳絕對是亮點，早餐時段的椰棗泥Shakshuka和橙香椰棗芝士蘸醬不容錯過，而晚餐的乳香煙熏駱駝肉，可謂將當地食材發揮到極致。酒店每天有日出瑜伽及探索古城歷史等活動，另有3小時山谷健行，及45米高的AL ULA天梯體驗等，房價（2人入住）每晚SAR999起（約HK$2,098）。
網址：https://shorturl.at/if6nk
非洲風情 娛樂豐富
距離首都利雅得市區約1小時車程的Nofa Riyadh, A Radisson Collection Resort，同樣是被沙漠包圍的著名豪華度假村。由57幢獨立別墅構成，共7種房型，面積由33至311平方米不等，以非洲狩獵小屋為靈感，寬敞的起居室配落地窗讓沙漠景觀一覽無遺，最大面積是Two Bedroom Royal Villa with Private Pool，花園內有小橋流水，還有廚房、按摩浴缸等設備。共有7間餐廳和酒吧，包括有以非洲風裝潢搭配國際美食的Tswalu，主打炭烤料理的高級扒房The Butcher's Den，及提供現烤石窰薄餅和手工意大利粉等的意大利餐廳Al Fresco。另有Amani Spa & Wellness透過「五大元素療程」，讓客人達成身心靈的全面平衡，並十分貼心地設有女性專用泳池。值得一提係，度假村毗鄰有不少重量級消閒設施，例如有700多隻野生動物自由棲息的Nofa Wildlife Park and Safari，屬沙特頂級規格的18洞高爾夫球場Nofa Golf Club，以及馬術度假村Horse Riding Desert Safari等。房價（2人入住）每晚€533起（約HK$4,584）。
網址：https://shorturl.at/nGeqE
撰文：明藹寧　
圖片：互聯網
度假村的54間別墅和10間套房均依自然地形而建。度假村的54間別墅和10間套房均依自然地形而建。
度假村的54間別墅和10間套房均依自然地形而建。
MICA酒吧以發酵、醃漬等手法創作出一系列創意無酒精飲品。MICA酒吧以發酵、醃漬等手法創作出一系列創意無酒精飲品。
MICA酒吧以發酵、醃漬等手法創作出一系列創意無酒精飲品。
酒店位於沙特阿拉伯AL ULA古城核心區，由千年泥磚建築改造而成。酒店位於沙特阿拉伯AL ULA古城核心區，由千年泥磚建築改造而成。
酒店位於沙特阿拉伯AL ULA古城核心區，由千年泥磚建築改造而成。
Joontos餐廳堅持使用在地食材，必吃菜式有椰棗泥Shakshuka及乳香煙熏駱駝肉。Joontos餐廳堅持使用在地食材，必吃菜式有椰棗泥Shakshuka及乳香煙熏駱駝肉。
Joontos餐廳堅持使用在地食材，必吃菜式有椰棗泥Shakshuka及乳香煙熏駱駝肉。
最大面積的Two Bedroom Royal Villa with Private Pool，布置充滿非洲風情。最大面積的Two Bedroom Royal Villa with Private Pool，布置充滿非洲風情。
最大面積的Two Bedroom Royal Villa with Private Pool，布置充滿非洲風情。
Al Fresco名菜Angella di Filetto，選用頂級菲力牛排搭配秘製香草醬汁，配烤麵包佐番茄莎莎。Al Fresco名菜Angella di Filetto，選用頂級菲力牛排搭配秘製香草醬汁，配烤麵包佐番茄莎莎。
Al Fresco名菜Angella di Filetto，選用頂級菲力牛排搭配秘製香草醬汁，配烤麵包佐番茄莎莎。
Two-Bedroom Cliff Hanging Villa建於峭壁之上、坐擁度假村全景。Two-Bedroom Cliff Hanging Villa建於峭壁之上、坐擁度假村全景。
Two-Bedroom Cliff Hanging Villa建於峭壁之上、坐擁度假村全景。
水療中心的Cellular Gold Rejuvenation Hammam護理，結合摩洛哥傳統手法與現代科技，讓肌膚重現光彩。水療中心的Cellular Gold Rejuvenation Hammam護理，結合摩洛哥傳統手法與現代科技，讓肌膚重現光彩。
水療中心的Cellular Gold Rejuvenation Hammam護理，結合摩洛哥傳統手法與現代科技，讓肌膚重現光彩。
酒店每晚點亮1,800盞椰棗油蠟燭和傳統銅製燈籠，營造出古阿拉伯氛圍。酒店每晚點亮1,800盞椰棗油蠟燭和傳統銅製燈籠，營造出古阿拉伯氛圍。
酒店每晚點亮1,800盞椰棗油蠟燭和傳統銅製燈籠，營造出古阿拉伯氛圍。
早餐時段示範用傳統泥窰烤製Khobz阿拉伯扁麵包，賓客可品嘗剛出爐製成品。早餐時段示範用傳統泥窰烤製Khobz阿拉伯扁麵包，賓客可品嘗剛出爐製成品。
早餐時段示範用傳統泥窰烤製Khobz阿拉伯扁麵包，賓客可品嘗剛出爐製成品。
不論何種房型均配備私人泳池和花園。不論何種房型均配備私人泳池和花園。
不論何種房型均配備私人泳池和花園。
面積達250平方米的Two-Bedroom Cliff Hanging Villa，室內室外均可看到岩石輪廓。面積達250平方米的Two-Bedroom Cliff Hanging Villa，室內室外均可看到岩石輪廓。
面積達250平方米的Two-Bedroom Cliff Hanging Villa，室內室外均可看到岩石輪廓。
戶外活動種類豐富，荒野ATV越野車、攀岩、飛索等刺激項目應有盡有。戶外活動種類豐富，荒野ATV越野車、攀岩、飛索等刺激項目應有盡有。
戶外活動種類豐富，荒野ATV越野車、攀岩、飛索等刺激項目應有盡有。
房間融入獨特的阿拉伯元素，恍如走進《一千零一夜》的故事中。房間融入獨特的阿拉伯元素，恍如走進《一千零一夜》的故事中。
房間融入獨特的阿拉伯元素，恍如走進《一千零一夜》的故事中。
度假村位於沙漠之中，是當地著名的豪華住宿設施。度假村位於沙漠之中，是當地著名的豪華住宿設施。
度假村位於沙漠之中，是當地著名的豪華住宿設施。
日落時分更可坐在湖畔享受悠閒的下午茶時光。日落時分更可坐在湖畔享受悠閒的下午茶時光。
日落時分更可坐在湖畔享受悠閒的下午茶時光。
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