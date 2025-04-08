移居外星 科幻感未來綠洲

對未來，人類總是充滿幻想，科幻電影呈現的世界觀就是縮影之一，當中一部分奇異建築更反映某些人對移居外星的好奇與嚮往。今次介紹的概念建築，無不令人想起天外來客的飛船，其中「UFO Abode」所呈現的科幻城市，神秘又美麗，更預示綠色生活就是我們的未來！

UFO空降冰島 出自設計師Kowsar Noroozi的概念建築「UFO Abode」，顧名思義，設計靈感來自不明飛行物（UFO），構思以冰島為「降落點」，從預想圖所見，建築物的造型前衞，圓圓扁扁，令人聯想起機械貓多啦A夢鍾情的豆沙包，光滑的表面帶有金屬光澤，要是從高角度望過去，真的以為它是天外來客的飛行器！雖然設計師未有發放內部設計圖，但透過玻璃幕牆，可見布置有多個不同方案，全部走簡約風，以米白色為主調，襯以柔和的黃燈，營造出極具暖感的舒適氛圍。

同場加映：山坡上的太空船 由設計工作室Aether Studio構思的概念建築群「Stellar Habitat」，其設計受太空船啟發，根據預想圖，它依山坡而建，由多個形狀似鵝卵石的獨立屋組成，光滑的深色外牆帶有金屬光澤，加上弧形玻璃幕牆似擋風玻璃，猶如一組先進飛行器停泊於叢林之間。內部設計以深灰色為主調，結合隱藏式燈帶、安裝於臥室天花的星空燈效，加上一系列設計獨特的家具，令人如置身科幻片中的太空艙。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網