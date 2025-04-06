專家教路「籃」兒當自強 打波防受傷

無論是NBA或本地學界籃球賽事都進行得如火如荼，然而籃球這項運動需要反覆跳躍、落地、轉向，進攻或防守時經常造成身體碰撞，有機會引致身體受傷。今次請物理治療師莊子聰講解打波預防受傷之法，同時傳授裝備選購貼士及護理須知，讓一眾球迷可安全又盡興地打波。

落地要有技巧 物理治療師莊子聰表示，打籃球是一項高強度運動，有機會引發不同類型的運動創傷，急性創傷有腳踝韌帶扭傷、十字韌帶撕裂、半月板撕裂、旋轉肌群撕裂等；勞損性運動傷害則有跟腱炎、膝蓋疼痛、肩膀疼痛等。他表示：「可經系統化訓練降低籃球運動的受傷風險，例如透過單腳箱式深蹲強化股四頭肌與臀肌的離心控制；透過彈力帶抗阻勾腳強化脛骨前肌與周邊小肌群；經三向跳躍動作強化不同角度的關節對位能力；在平衡墊上快速小幅度跳起以訓練踝關節微調能力等。打籃球很多時因為跳躍着地不穩而受傷，謹記落地時保持『髖－膝－踝』的力線中立，重心落在前腳掌，避免腳跟重擊地面。」

買鞋切勿追款 坊間的籃球鞋五花八門，莊子聰指選購時切勿盲目追求款式，應從生物力學需求出發。建議手抓鞋頭與後跟用力扭轉，中底有明顯阻力為之適合。高足弓人士要注意足弓支撐片是否頂腳，體重70kg以下人士則要避免過厚軟中底。他又提到籃球鞋平均每半年或磨損至外底紋路少於2mm便要更換。除此之外，曾有膝傷或需要高強度變向的球員，打波時不妨戴上護膝以穩定髕骨軌迹、減輕跳躍落地時對韌帶如ACL的壓力。至於俗稱「打底褲」的壓力褲則作用不大。「壓力褲的理論是促進血液回流、減少肌肉震顫及延緩疲勞等。不過研究指其效果因人而異，暫時都是心理層面居多，肌肉包裹感可能有助提升本體感覺與自信。」

黃金恢復期活動 若打波不幸受傷，傷者要立即停止活動，因持續運動可能會加重軟組織損傷或導致骨折移位。受傷後48小時內可使用冷敷，每次15至20分鐘，期間要避免熱敷、泡熱水或推拿，以免加劇腫脹。同樣道理，可使用彈性繃帶從「遠心端」向「近心端」纏繞受傷處包紮，另外亦可將受傷部位抬至「高於心臟」位置，利用重力減緩血液和組織液聚集。「如腳踝受傷後完全無法站立，一踩地就痛到不能承重，又或關節明顯錯位、異常凸起、止痛無效、感覺異常，甚至出現大範圍瘀血的話，就需立即送院治理。」他又提到，坊間一般認為康復期間患者不應郁動。「其實物理治療師強調黃金恢復期，急性期即48小時後，可逐步進行無痛範圍內的關節活動，這有助防止肌肉僵硬，對後續康復更有幫助。」

系統化鍛煉 跳箱落地訓練

從30至50cm高度的跳箱單腳落地，重點在「髖─膝─踝」保持中立位（膝蓋不內扣），落地時臀肌收緊緩衝。

三向跳躍穩定訓練

單腳向前、側向、斜後方跳躍，落地後保持靜止3秒，可強化不同角度的關節對位能力。

腳踝穩定性訓練

坐姿將彈力帶繞於腳掌，做勾腳尖、腳掌內翻及外翻動作，每方向15次×3組，強化脛骨前肌與周邊小肌群。

受傷處理貼士 抬高（Elevation）

將受傷部位抬至「高於心臟」位置，利用重力減緩血液和組織液聚集。若果懷疑骨折時，應先固定患處，避免移動時加重損傷。

壓迫（Compression）

使用彈性繃帶從「遠心端」向「近心端」纏繞，如腳踝受傷可從腳趾開始包紮。鬆緊度以能放入一根手指為宜。

撰文︰陳志滔

部分圖片：互聯網

打籃球很多時受傷是由跳躍着地不穩造成，落地時應重心落在前腳掌。 跳箱落地訓練 抬高（Elevation） 選購籃球鞋應着重功能性，寬前掌的人士要留意球鞋的前掌寬度是否舒適。 三向跳躍穩定訓練 壓迫（Compression） 套筒式護膝含彈簧支撐條，可提供動態壓力分配，穩定髕骨並避免限制活動幅度。 腳踝穩定性訓練 物理治療師莊子聰