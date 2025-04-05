5 Turbo 3E概念成真 限量純電魔「法」

作為傳奇「速度惡魔」5 Turbo的電動重啟版，全新5 Turbo 3E的兩後輪各內置獨立高效電馬達，坐擁4,800Nm強勁扭力。

大約於兩年多前，一輛專為飄移而生的「拉力風」迷你法系純電概念車5 Turbo 3E在巴黎車展矚目亮相，引起全球車迷關注。儘管當時廠方並沒有量產的打算，但歌仔都有得唱「夢想成真！願望好誠懇！」最近在毫無預警之下竟然概念成真，並以限量1,980輛的4,800Nm暴力電魔5 Turbo 3E之身份登場。

向經典傳奇致敬 相信大家都好奇，為何只限量1,980輛呢？其實「1980」是第一代雷諾（Renault）傳奇5 Turbo誕生的年份。而由概念變身而成的5 Turbo 3E，作為這輛「速度惡魔」的電動重啟版，身上當然也保留了致敬傳奇的標誌性設計，其中由A柱經車頂一直到尾翼視覺上融為一體的同色組件、頭冚上的大型散熱氣口、一對方形頭燈、帶有三幼長條及下分流器的頭泵把、外拋尾沙板兩側（後輪拱前方）的上下雙導風進氣口，以及尾泵把下部的擴散器等，皆通過誇張的劃時代未來主義設計及巧妙的優化手段，向上世紀的經典空氣動力美學致敬。車身塗裝更提供曾出現於5 Turbo的經典Rouge Grenade紅色或黃、白、黑三色配搭賽車塗裝選擇，致敬味極濃。

4,800Nm強勁扭力 動力方面，車載強勁的純電動力系統，以專門開發的後驅架構鋁製新平台建構，配以兩個獨立高效電馬達分別置於兩後輪內，帶來更直接、沒有延遲的540hp最大馬力及高達4,800Nm強勁扭力，同時亦為後軸減省不少重量和空間。連埋置於車底的70kWh鋰離子電池及碳纖車身上部結構，車重只有1,450kg，成就2.7kg/hp的出色馬力重量比，預計0~100km/h加速時間不到3.5秒，極速可達270km/h。加上交由Alpine工程師負責調校懸掛，兼車上配有專用的飄移輔助功能和Rally式垂直手掣，實現最大敏捷度及令人驚嘆的飄移能力。據廠方表示，其綜合續航力約有400km（WLTP），受益於其800V高壓充電架構，支援高達350kW DC直流快速充電，將電池從15%充至80%只需15分鐘；若以11kW AC交流充電，充滿電需約8小時。

高性能賽車玩飄移 這輛高性能純電揭背車擁有4,080×2,030×1,380mm車身長闊高，並採用雙門雙座位設定。車廂競技感十足，特設一對配有六點式安全帶的碳纖桶椅，座椅後方特設防滾架，由座椅到軚環、Rally式垂直手掣以至門板等，多處採用常見於賽車的Alcantara仿麖皮包覆。錶台設計更是以駕駛者為中心，10.1吋數碼化儀錶板及10.25吋中央觸控屏幕皆是面向駕駛席。平底賽車軚環除有12點位標記，其右後方特設一按即提供短暫額外動力的紅色OV撥片；右下方的駕駛模式旋鈕，提供雪地（Snow）、常規（Regular）、運動（Sport）、競賽（Race）模式選擇；而左下方則設有一個提供四等級再生制動能量回收選擇的藍色RCH旋鈕。Rally式垂直手掣前方不但設有飄移輔助功能鍵，還特別刻上限量生產數字，車主可於訂購時自選。不過大家想揸都要等多兩年，皆因此車最快都要到2027年才正式交付。

本地車訊：E 53 HYBRID 4MATIC+ Saloon 混出新高度 Mercedes-AMG全新E 53 HYBRID 4MATIC+ Saloon早前正式抵港，坐擁585hp綜合馬力及750Nm最大扭力；若選配AMG DYNAMIC PLUS套件，並啟用RACE START功能，綜合馬力可達612hp之高，完成0~100km/h加速只需3.8秒。這歸功於由AMG 3.0L直六渦輪增壓引擎、120kW電馬達及28.6 kWh電池組成的充電式混合動力系統。最正是它可通過AMG DYNAMIC SELECT選擇新增的「Electric」模式，以163hp最大馬力純電行駛，並實現約100km純電續航里程。此外，新車還標準配備可變式AMG Performance 4MATIC+四輪驅動系統和主動式後軸轉向，通過出色的動態反應，提供AMG卓越的駕駛樂趣。

撰文：林登麗

一代經典

新車是向1980年誕生的第一代5 Turbo傳奇「速度惡魔」致敬而設計。 一對碳纖賽車座椅，採用常見於賽車的Alcantara仿麖皮包覆。 軚環右後方的紅色OV撥片，一按即提供短暫額外動力；左下方則設有一個藍色的RCH再生制動能量回收旋鈕。 結合強大的性能與高效率的Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Saloon正式登場。 置於頭冚下的AMG 3.0L直六渦輪增壓引擎，最大馬力449hp，較前代W213系列的E53增加14hp。 傳奇概念

新車啟發自這輛

5 Turbo 3E「拉力風」迷你純電概念車，如今終於概念成真。 左尾沙板的下導風進氣口採用可揭式設計，全因此處隱藏了充電插位。 Rally式垂直手掣前方不僅設有飄移輔助功能鍵，還特別刻上限量生產數字。 MBUX多媒體系統提供AMG專用的顯示和功能，還有獨特選單如AMG Performance等。 外拋尾沙板兩側的上下雙導風進氣口及尾泵把下部的擴散器等均向傳奇致敬，並於一對尾燈之間增設凸起的黑色分流器。 10.1吋數碼化儀錶板及10.25吋中央觸控屏幕皆面向駕駛席，明顯是以駕駛者為中心。 打開尾門是一個可供載物的尾箱空間，座椅後方的防滾架亦清晰可見。 行李箱蓋上的AMG尾翼和配有擴散器的AMG後裙及左右雙出圓形排氣口裝飾，動感富個性。