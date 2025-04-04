營養師拆解 721低碳瘦身成效

近年流行低碳飲食，標榜能快速減重。美國婦產科醫生瑪莉．哈弗便以自身經驗，透過70%健康脂肪、20%蛋白質和10%碳水化合物的721飲食法，達致瘦身、抗炎、不復胖的效果。今次請家營營養中心營養師謝施敏（Kirby）拆解這種高脂低碳瘦身法的成效及注意事項。

慎選健康脂肪 藉着70%健康脂肪、20%蛋白質和10%碳水化合物的721飲食計劃，美國婦產科醫生瑪莉．哈弗提出「加爾維斯頓快速代謝飲食法」（The Galveston Diet），將碳水化合物的攝取比例大大減低，改以健康脂肪如牛油果、椰子油、橄欖油、奇亞籽等，令身體利用脂肪作燃料，加上好的脂肪可減低患心血管疾病風險，同時改善皮膚等狀況。至於蛋白質可選擇草飼動物如牛肉、雞肉等，還有海鮮和魚類。此外，還要配合間歇性斷食及抗炎飲食，包括減糖及棄絕垃圾食物；而碳水化合物選擇非加工食品如番薯、南瓜等，配以西蘭花、菠菜、香蕉等蔬菜水果補充纖維和營養素。

不過營養師Kirby指出，瘦身關鍵在於「可持續性」，盲目跟從流行飲食法未必適合每個人，例如減少攝取碳水化合物，可能會使一些人頭幾天不太習慣，容易出現飢餓感；而持續攝取大量脂肪，有些人會感到吃膩或出現消化不良的情況。因此應根據個人健康狀況、活動量及代謝需求，制訂均衡且長效的飲食計劃，才能真正健康管理體重。值得留意是一些植物脂肪，如椰子油有高達80%~90%是飽和脂肪，它會導致血液中的壞膽固醇水平增加，不宜多吃。

生酮飲食貼士 721飲食法的減肥原理是將日常飲食中的碳水化合物降至極低水平，由正常的45%~60%降至10%，並以大量脂肪配合適量蛋白質取代，其實類似近年流行的生酮飲食。營養師Kirby解釋：「當體內沒有足夠碳水化合物去轉化為葡萄糖作能量，而儲存於肝臟及肌肉的醣分快要耗盡，血糖水平就會降低，細胞便會以由脂肪代謝產生的酮體作主要能量來源，達致燃燒脂肪效果。這種生酮飲食需嚴格遵循指引去服食大量脂肪如中鏈脂肪酸MCT或長鏈脂肪酸LCT、適量蛋白質及極低碳水化合物的飲食原則，對新陳代謝和內分泌系統或有未知的影響。因此不建議糖尿病患者、肝病病患者、曾經或現在患有膽結石病人、已切除膽囊的病人或任何患有新陳代謝病患者進行以上減肥法。」生酮飲食雖然短期內可能有減肥效果，但其副作用也不容忽視，如便秘、低血糖等，嚴重者有機會代謝性酸中毒、腎結石等。

專業建議：全方位控制體重 隨着年齡增長，新陳代謝自然減慢，體重容易超標。Kirby指出，若能保持均衡飲食、穩定作息並有效管理壓力，體重便能維持穩定並可減少身體炎症。根據衞生署建議，成年人每日的脂肪攝取量應限制在6至7茶匙（約30至35克）。肉類方面，建議選擇瘦紅肉、魚類、雞蛋、豆製品等優質蛋白質。同時多攝取富含Omega-3脂肪酸的食物，如深海魚（三文魚、鯖魚、沙甸魚）及堅果類（核桃、腰果等）。過量攝取糖分也是導致發炎和體重增加的原因之一，因此應適當減少糖分攝取，穩定血糖水平，同時有助降低因肥胖引發的疾病風險。

撰文：胡振文

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