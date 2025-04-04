乘坪山雲巴 尋訪世外桃源

港人北上成風，但大多游走於福田、南山等熱門地區，若然想遠離煩囂不妨走遠一點到深圳東北部的坪山區，乘坐深圳市首條「雲巴」列車，沿站感受文代與自然氣息。之後直落大型商場Shopping，走進逾600年歷史的客家古村尋幽探秘，來一趟與別不同的「深」度遊。

高空觀光 沿站各具特色 來到坪山區必要試坐俗稱「雲巴」的雲中巴士（Sky Shuttle），經深圳地鐵16號綫便能轉乘。其實它原為坪山雲軌旅遊專線試驗綫，由比亞迪耗時7年、投放近100億元人民幣開發。全長約8.5公里，共設11座高架車站，連接坪山高鐵站與比亞迪北站，途經坪山核心城區、產業園區及文化景觀帶等，既填補了區域軌道交通的空白，也讓乘客避開繁忙的路面交通。其列車外形有點像迷你版高鐵，車身加入不同主題彩繪，列車駛近一刻定要把握機會合照。值得留意是全車只有4節車廂，提供78個座位，採用全自動無人駕駛技術，前排有一個應付突發情況的安全人員站崗。由於軌道離地10多米，所以坐時有懸空的感覺，乘客可從玻璃窗俯瞰深圳東部美景，尤以車頭的視野最佳。

「雲巴」最高行車時速為80km/h，單程僅需20分鐘，營運時間為每日早上6時30分至晚上11時，坐足全程票價也只需3元人民幣，大可低成本於沿站景點打卡。建議先去文化聚落站，毗鄰坪山「六館一城」，當中美術館和大劇院一帶的建築群非常型格，很值得遊覽。此外，燕子嶺站可直達燕子嶺生態公園，海拔有150米，山間森林茂密堪稱「天然氧吧」。而自然博物館西站靠近規劃中的深圳自然博物館，出站是溯溪玩水及賞花熱點，適合親子遊歷。終點比亞迪北站則連接比亞迪全球總部「六角大樓」，目前接受團體預約參觀呢！

購物熱點 巨型燈光外牆 益田假日世界是坪山區最大的購物商場，也是當地人的聚腳蒲點，乘搭深圳地鐵16號綫至六和站B1出口即達。未步進商場之前，其外牆燈光已是一大看點，面積足有3,000平方米並以「藍色星球」為靈感，入夜後五光十色的燈光不停轉換圖案，流光溢彩如同巨型畫布般漂亮。室內空間則有8.6萬平方米，設有地下兩層及地上三層，其中九成店舖為坪山區首店，玩樂方面有「咔叮卡丁娛樂館」，這個小型Kart場可供親子一同落場賽車；而「中影晴瑞影城」可同時容納超過1,200名觀眾，並擁有全區首個IMAX電影廳；「樂派電競」則是24小時營業的電競館，更提供單人至6人包廂。食肆更是包羅萬有，港人較熟悉的探魚、京味張等在此都有分店。

百年古村 自然生態之旅 想遠離煩囂的話，可到訪坪山區東部的金龜村，它是為數不多保留完整客家文化的古村之一，被稱為鵬城世外桃源。乘地鐵14號綫至錦龍站A出口，換乘公交車833或M220再步行數百米便是村口。由於古村坐落的大山形似金龜而得名，建成至今已有400多年歷史，仍保留圍屋、碉樓、古井等建築遺迹，適合拍攝復古風相片。村內的金龜河清澈見底，可以溯溪玩水，沿河接駁全長5公里的自然教育步道，可透過解說路牌了解動植物生態。村內還設有多間特色民宿，也可到露營小鎮免費搭起帳篷，親親大自然。特別一提，來到記得品嘗扇骨、鴨茶粿、生蠔燜雞等農家美食。

同場加映︰創意西餐 甜品輕食 「兮食餐廳」由一間客家民居改建而成，店內採用古色古香的木椅，環境幽靜雅致，主打創意西餐，招牌菜檸檬蝦將剝殼大蝦在鑊中沾上檸檬醬汁，再伴以雪菜、洋葱等，酸酸甜甜清新可口。慢烤清遠雞外皮酥脆，肉嫩多汁，烤出來表皮呈金黃色，令人垂涎欲滴。必食的還有「兮fan的法棍」，由相同老闆的人氣麵包店供應，吃時搭配鹹甜兩款自家製奶酪，口感獨特。

另一間坪山區的知名輕食店「GE BAKE」，熱賣的現烤梳乎厘鬆餅是嗜甜者至愛，超厚身定要相機先食，入口香甜鬆軟，與奶油是絕配。來到記得試埋網民推介的蜂蜜蒜香雞翼、泰式酸辣魷魚及北海道芝士蛋糕。

撰文：陳志滔