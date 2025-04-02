劇迷朝聖蘇梅島《白蓮會》奢華酒店

故事環繞酒店員工及客人假期生活的人氣美劇《白蓮會》（The White Lotus），該劇集取景的豪華住宿設施毫不例外成為旅客焦點。而早前《白》第3季甫一上架，登場酒店亦火速備受關注，其中作為主場景的是位於泰國蘇梅島西北邊佔地17公頃、內設70間Villa的奢華度假村，身處其中無論任何位置均可飽覽人迹罕至的山海美景。意猶未盡的話，同島還有兩間高檔酒店得到《白》劇青睞，不論是否劇迷也想先住為快！

私隱度高 地道元素 作為《白》第3季主要取景地的Four Seasons Resort Koh Samui，坐落在蘇梅島西北邊名為 Laem Yai 的海角頂端，周邊幾乎被樹林包圍，前方有要穿過酒店才能到達的海灘，坐擁島上罕見的安靜、高私隱度兼優美的環境。內裏70間Villa依斜坡而建，面積由103平方米起跳，找來建築師兼景觀設計師Bill Bensley及其拍檔 Jirachai Rengthong 共同設計，採用熱帶硬木建造，洋溢着泰國南部傳統住宅的風格，加上絲綢配件、訂製藝術品、熱帶玫瑰木和柚木家具，將地道元素及奢華融合起來。最注目的莫過於1,503平方米的Five Bedroom Residence Villa With Pool，可容納15名客人，並備有無邊際泳池及私人酒窖。膳食方面，酒店有2間餐廳和酒吧，其中獲米芝蓮推薦的Koh Thai Kitchen設於山頂之上，主打泰式傳統料理如鮮蝦春卷和咖喱等，讓你邊品嘗美食邊欣賞俯瞰湛藍大海。另外作為《白》一大拍攝場地的池畔酒廊CoCoRum擁有全亞洲首個冧酒酒庫。其他休閒設施包括位於花園內的水療中心、網球場、瑜伽館、泰拳擂台等，還可體驗海上衝浪、划橡皮艇、沙灘排球、烹飪課程等。房價每晚THB60,800起（約HK$13,914）。

店屋風格 樹屋用餐 另一間在《白》中登場的，是位於蘇梅島查汶海灘北面的Anantara Lawana Koh Samui Resort。度假村設計靈感源自納通舊城區（Nathon Old Town）的傳統中泰店屋，以瓦片打造屋簷，大堂掛有書法牌匾、木製古董藝術品等。上年年底酒店完成了翻新，共有122間豪華客房、套房和泳池別墅，面積由55平方米起跳，當中最大的Anantara Family Pool Villa達196平方米，設有露台及私人泳池，布置摩登時尚。而4間招牌餐廳則帶來全新用餐體驗，焦點落在島上唯一離地逾7米的樹屋餐廳Tree Tops Signature Dining，提供兩款8道菜的西餐，逾8成的食材產自當地且天然無添加，並附設供應手工調酒的The Singing Bird Lounge酒吧。其他餐飲場地有主打正宗泰式料理的Cay、享用西式及亞洲菜單的Ocean Kiss、炮製螃蟹等海鮮佳餚的Crab Shack和沙灘露天酒吧Sandal Beach Lounge等。酒店亦新推出多元化的大自然體驗活動，例如划艇探索周邊島嶼和珊瑚礁、瑜伽和泰拳體驗，還有深入了解改造後的花園景觀和可持續措施的「綠茵步道體驗」。房價每晚THB10,830起（約HK$2,477）。

優美海島 名廚領軍 於《白》預告片中出現的佛教寺院外景，是取景於蘇梅島東北面Koh Fahn離島上的Cape Fahn Hotel。該島屬酒店所擁有，距離曾蒙海灘（Choengmon Beach）約300米，周遭被樹木大海環抱，坐享優美景色。全館設22間豪華別墅，有6款房型，主要分為一房或兩房配置，面積由102至600平方米不等。賣點在於每間房均配備私人泳池，並享有一覽無遺的海灣美景，當中最大的Fahn Noi Private Island Pool Villa與其他別墅相距很遠，以確保寧靜和私密。度假村擁有兩間餐廳，包括去年打入米芝蓮榜單的Long Dtai餐廳，由澳洲知名大廚David Thompson主理，主打傳統泰國南部海鮮和燒烤美食。另一間Hue All Day Dining則全天候供應泰國特色美食和多國菜式，還有炮製特調雞尾酒的Island Bar。酒店的Cape Spa專營泰式按摩和芳香療法，還有2間雙人理療室、1間蒸氣室和土耳其浴室。度假村還提供不少水上和陸上活動，例如瑜伽、泰拳、水上站立划槳滑浪板等，甚至可乘坐豪華遊艇出海。房價每晚THB19,720起（約HK$4,513）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

可容納15名住客的Five Bedroom Residence Villa With Pool，內有5間設備齊全的浴室。 CoCoRum擁有全亞洲首個冧酒酒庫，提供多款口味供品嘗。 酒店位於查汶海灘的黃金地帶，面朝廣闊無邊大海。 8道菜的西餐大部分食材均產自當地，分別有肉食和素食兩款選擇。 度假村坐落於私人島嶼上，可俯瞰整個海灣的壯麗景色。 於Koh Thai Kitchen享有邊食邊賞美景的一流座席。 娛樂活動多元化，例如有泰拳擂台讓你大展身手，紓壓又有趣。 面積達196平方米的Anantara Family Pool Villa，設有露台及私人泳池。 劇中出現的露天酒吧於The Singing Bird Lounge取景。 每間別墅都附設一個私人泳池，以及落地玻璃和寬敞露台，可沐浴於陽光下。 主打泰式料理的Koh Thai Kitchen餐廳，推介其中的香脆鱸魚沙律。 穿過酒店才能到達的海灘，感覺就像是住客專屬設施。 Anantara Pool Suite的泳池上方可盪鞦韆，非常浪漫。 新推出的划艇探險活動，可近距離欣賞周邊奇岩怪石和水底的珊瑚礁，寫意休閒。 全日餐廳Hue供應泰國特色美食，裝潢簡約舒適，打造絕佳用餐空間。