海上藍寶石 Magnate Megayacht 80

「Magnate Megayacht 80」的船體顏色採用普魯士藍，貴氣逼人。（MYSZYNSKI DESIGN STUDIO）

象徵潔淨、平和、高貴、莊嚴的藍色，總是令人想起無邊無際的天空與深不可測的海洋，若然有一艘藍艇於晴空下劃破大海的平靜，三者融為一體，那幅構圖是何等幽美！今次介紹的概念遊艇「Magnate Megayacht 80」，身上散發出迷人的藍調，猶如給大海戴上一枚時尚又耀眼的藍寶石！

輪廓優美 長80米、寬14米的「Magnate Megayacht 80」，出自波蘭設計師Lukasz Myszynski之手，其設計受經典的復古美學啟發，並以現代風格重新詮釋。

先由外觀說起，呈流線設計的船體，像一件藝術雕塑，線條優美如海浪，用上深邃的普魯士藍（Prussian Blue）為主色，可與大海完美融合，配合表面的拋光處理，在陽光照耀下，散發出迷人光澤，看似一枚在海上流動的藍寶石。添加了玫瑰金色作點綴的上層結構，層次分明，每層都比下層略微向後傾斜，並設有玻璃舷牆，從而創造出寬敞、開揚的活動空間。

設施齊全 「Magnate Megayacht 80」的內部設計同樣令人驚艷，走現代簡約風格，以淺色為主調，天花、牆身、支柱均見米色大理石，看起來極具質感與氣派，配合落地玻璃窗引入自然光，令室內空間顯得更明亮開揚。

遊艇分設4層甲板，最多可容納12位客人，並號稱配備100米以上超級遊艇應有的豪華設施，如直升機停機坪、無邊泳池、高級餐廳、戶外影院等，其中位於底層甲板的海灘俱樂部，異常寬敞，配備瑜伽區、陳列櫥櫃（用於展示藝術品與名錶）、酒吧、廚房和水上運動設施（用於潛水與衝浪）；最頂層則為船主的專屬領域，除了睡床外，還有私人露台、按摩浴缸等豪華設施。

同場加映：Azure Breeze 清新自然 由設計工作室Studio Midnight Ink構思的超級遊艇「Azure Breeze」，長68米，寬12米，船身採用水藍色塗裝，靈感源於海洋與天空的交融，再以金色線條勾勒出遊艇輪廓，令外觀上滲出幾分貴氣。根據設計師的構想，「Azure Breeze」配備4間客房，最多可供8位客人入住，並有6名船員提供貼心服務，其餘設施包括客廳、餐廳、酒吧等，布置以白色為主調，襯上柚木地板、原木家具、水藍色家品，又有落地玻璃窗將藍天碧海變成一幅又一幅巨大風景畫，令室內空間顯得清新自然。

Blue Jeans 輕快時尚 出自荷蘭船廠Van der Valk的機動遊艇「Blue Jeans」，顧名思義，以其表面的寶藍色塗裝為賣點，長33.74米的船體採用輕盈的鋁材為物料，配合流線設計，可提升航行效率，在兩台MTU 16V2000M96L引擎驅動下，巡航速度為22節，最高航速可達28節！另外，遊艇的內部設計由Guido de Groot Design操刀，融合了北歐與亞洲風格，其中位於主甲板的聚會廳，不但樓底高，還配上Barrisol LED天花板及多扇落地玻璃窗，令空間顯得寬敞明亮。至於跟船體同寬的主人房，配備步入式衣櫃、淋浴間、洗手間、梳妝間等設施，是這艘時尚遊艇的另一亮點。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

船首設有直升機停機坪，方便乘客隨時登船。 頂層甲板是船主的專屬領域，除了睡床外，還有私人露台、按摩浴缸等設施。 戶外甲板配備多張梳化，是大夥兒閒聊的理想場所。 船上有4間客房，最多可容納8位客人。 船上有一間主人房、兩間貴賓房和一間雙床房，可供8人入住。 長80米的流線船身，其設計受復古美學啟發。 泳池甲板配備放映屏幕，入夜後可變成戶外影院。 室內設計以白色為主調，予人明亮、清新的感覺。 「Blue Jeans」的鋁製船身以寶藍拼白色為塗裝，極具個性。（Van der Valk） 牆壁、天花、支柱均以米色大理石打造，襯上半圓大梳化、巨型天花燈，還有一系列富藝術性的家具擺設，令室內空間顯得氣派十足。 「Azure Breeze」採用水藍色塗裝，並利用金色線條凸顯遊艇的輪廓。（Studio Midnight Ink） 落地玻璃窗令人置身室內也能欣賞周邊美景。 聚會廳配上Barrisol LED天花板及多扇落地玻璃窗，令空間寬敞明亮。