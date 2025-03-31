Vision Pullman Express自動駕駛新方向

自動駕駛技術大致分為L1至L5五個等級，目前在路道行走的車輛大多屬L2至L3級，預計幾年後便可上多一級至L4，即是於特定條件可實現自動駕駛，需要時才提示駕駛者介入，距離L5級完全自動駕駛指日可待。設計師Arya Kani藉着其設計的概念作Vision Pullman Express，為未來自動駕駛旅程做好準備。

兩大品牌 聯乘打造

概念車是設計師為豪華汽車及旅遊界兩大品牌Mercedes-Benz和Belmond集團聯乘打造。車載L5自動無人駕駛技術，能自動駛到乘客指定地點，完成接載任務後自動返航。車身設計充滿未來感，用上動感波光的平治面罩配直柵式發光頭冚、Boat Tail式車尾配長橢形環繞式尾燈。車廂格調更是奢華，設有兩座梳化區及氣派豪華的用餐區。為了讓乘客可欣賞到四周景致，座椅特別加入升降功能，配以圍繞式玻璃車窗連玻璃車頂，還可按乘客需要將玻璃部件變成不透明，以增加私隱度。