Panda模組化共享平台

乘着意大利車廠Fiat誕生125周年，廠方發表了多款建基於新共享平台的概念車，創作靈感源自上世紀80年代誕生的經典城市代步小車Panda，涵蓋City Car、Pick-Up、Fastback、SUV與Camper等5種車型之多，利用模組化多能源共享平台，可彈性配上純電、油電混能或內燃動力系統，滿足全球不同地區的車迷需要。

可持續物料 移動出行

由於沿用同一共享平台的關係，5款車型的體積都較經典Panda大，當中City Car及SUV車型分別以Mega Panda及Giga Panda來形容，不同車型的共享部件可達80%之高，例如陣點LED頭燈組用上靈活裝拆設計，可因應車主需要將頭燈拆下，改為安裝到Pick-up的車頂行李架及Camper的車頂營帳。5種車型的設計亦融入可持續理念，一方面除掉多餘零件，減少鉻、合金、皮革和座椅泡沫等材料，並採用環保物料包括再生塑膠和竹纖維等，實現可持續的未來移動出行。