概念設計 「型」接未來

Vision Neue Klasse X（左）承襲Vision Neue Klasse（右）設計，預視未來電動車新方向。

電動車已成為近年車壇主流，隨着電池技術、AI智能科技和車聯網等高速發展，未來汽車會變成怎樣？從各大廠商發表的Concept Car可窺探一二。當中BMW發表的Vision Neue Klasse用上前衞外觀及環保物料，揭示了新一代運動房車的雛形。Fiat則以模組化多能源共享平台，實現可持續出行未來。還有設計師以自動駕駛技術、擴增實境等為賣點，讓車主舒適抵達目的地。

Vision Neue Klasse X 前衞時尚 破格元素 寶馬（BMW）繼Vision Neue Klasse運動房車後，發表另一概念車Vision Neue Klasse X，可說是未來SAV（Sports Activity Vehicle）的前瞻，從它身上可找到跟前作如出一轍的未來設計方向，包括由前擋風玻璃一直往後延伸的全玻璃車頂、雷射雕刻廠徽、3D打印數碼化長尾燈等。當然新概念車亦加入了不少破格元素，例如Coral Silver銀色車身、垂直窄長的新型發光罩、Hofmeister Kink側窗印花飾框等。為達到可持續發展目的，廠方廣泛採用單一材料及可回收的環保物料，還特別開發了一種基於植物及礦物且不含石油的Verdana面料，用於門板下部和中控台鋪陳。

人車互動 續航力強 為體現「虛為實之用、實為虛之體」的下一代BMW iDrive系統，車廂大部分操控都經由多邊形中央觸控屏幕、附設觸控感應鍵的多功能軚環、可聲控及手勢操控的智能個人助理系統進行。同時透過設於前擋風玻璃窗下部的橫跨式「BMW Panoramic Vision」3D平視顯示器投射訊息，另加入全新HYPERSONX WHEEL聲音生成功能，為乘客帶來沉浸式音效。此外，車載第6代BMW eDrive技術，除了改進電力驅動單元外，還採用新型圓形鋰離子電池，其能量密度比以前使用的棱柱形電池高出20%以上，使續航里程及充電速度相應提升30%。

車載最新第6代BMW eDrive技術，配合創新的驅動和底盤控制技術，成就更有效率的動態性能。 後排座椅採用梳化椅般的設計，予人在家一樣的舒適愜意感。 前擋風玻璃的「BMW Panoramic Vision」3D平視顯示器可投射出不同資訊，只需透過中央觸控屏幕或智能個人助理系統便可輕鬆設定。