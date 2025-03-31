源自德國先進技術

汕德卡（SITRAK）G7S 38噸5軸重型貨車的全新10.5L直六渦輪增壓引擎採用德國先進科技設計，最大馬力可高達460hp，最高扭力達2,200Nm。配以德國WABCO技術的12前速AMT自動波箱，全新的動力系統慳油好力，換檔靈敏度大大提升，行車自然更順暢。至於車陣不但紮實耐用，混凝土攪拌車陣更全車標配了合金輪圈，令車陣重量只有10.7噸，運載及耐用的能力更加強大。第5軸改用全油壓主動轉向系統，適合香港地盤工作環境使用。高級豪華版駕駛室設備包括全新升級版冷氣系統，更可選配車頂獨立式冷氣設備，令司機在熄車狀況下仍可享受舒適空調。另外，全新設計的多功能LED儀錶板，多媒體觸控顯示屏加上全方位攝像鏡頭，大大提升駕駛安全。至於軚環增設了多類型控制開關以及電子換檔控制桿，停車手掣亦設置於控制台板面，令整個駕駛室環境無論科技感、舒適感以至實際操作都大大提升。