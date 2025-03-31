大昌行扎根香港70多年，集團旗下業務多元化，當中包括汽車代理銷售、保養維修及認可二手車買賣等。說到後者，由2004年成立至今，憑藉累積超過20年的豐富經驗，不僅建立了全港最具規模的易手車網絡，更透過持續革新，使買賣二手車更加透明及系統化，公認為「最可靠二手車交易平台」。

豐富經驗 信心保證

一直以來，大昌行認可二手車堅持為顧客搜羅品質具保證的二手車盤，由實惠的中日韓車系、以至品味高尚的歐美車款一應俱全，而且皆經過150項專業售前檢測。各位可透過官方網站（dchucc.com）搜尋車盤，然後預約睇車和試車。同時致力改革傳統買賣流程，包括增加車盤透明度，提供獨家360度沉浸式環迴影片，還有車輛狀態評價書及預約無條件免費試駕等，讓買家了解車輛的真實狀況；兼可透過獨有「交易紀錄庫」輕鬆查閱超過5,000個實盤成交紀錄，透明可靠。此外，售出車輛的一切文件手續都有專人代辦，除了可享長達6個月的售後保用外，客人還可以選購延長保用計劃，個別車款最長保用期可達10年*，是客人的信心保證。另提供特快報價兼一條龍收車服務，承諾1個月內報價依舊有效、上架檢查毋須額外收費和一站式處理交易手續及文件等，方便快捷。