超低風阻 後輪驅動

擁有4.75米車長及2.9米長軸距的S07，其車身採用無邊框車窗及電動隱藏式車門把手等極致空氣動力學設計，使風阻系數低見0.258Cd。環抱式豪華遊艇座艙設計的豪華車廂，廣泛採用纖維皮革包覆，更標準配備AR HUD虛擬實境抬頭顯示器及可調校角度的15.6吋超高清「向日葵」中央觸控屏幕。輸港的S07備有485km（NEDC）標準續航版及560km（NEDC）長續航版兩款選擇，前者車載66.8kWh磷酸鐵鋰電池，後者則用上79.97kWh三元鋰電池；皆支援90kW DC直流充電，由30%充至80%分別需約20分鐘及35分鐘。兩版本皆採用後軸馬達、後輪驅動設定，最大扭力同為320Nm，至於最大馬力分別為258PS及217PS。