迅速崛起的新能源汽車品牌為香港車壇帶來前所未見的活力和衝擊，就以歐日品牌主導的豪華MPV為例，隨着競爭力十足的國產純電MPV攻港，為香港市場揭開了新一頁。論品質和操控性能，尤以比亞迪（BYD）旗下豪華新能源汽車騰勢DENZA D9最為出眾，備受車迷追捧不無道理。

豪華設備 按摩座椅

輸港的DENZA D9提供前驅版及四驅版，均搭載103kWh比亞迪LFP刀片電池，分別擁有600km及580km續航力（NEDC）。至於綜效馬力和扭力，前驅版分別為308hp和360Nm，四驅版則有369hp和470Nm。除了超卓性能外，豪華車廂設備亦是一大賣點。全車配以高級Nappa真皮座椅，中排座椅更提供10段式按摩功能及6段式可調節睡眠頭枕，加埋遮光簾、摺疊餐桌板、杯架、USB充電插座、無線充電位及一個具有冷暖和殺菌功能的保溫櫃，為長途旅程提供頂級舒適享受。另車載智能多媒體系統、14喇叭丹麥Dynaudio音響系統，以及一系列高級智能駕駛輔助系統。