向500車系致敬

Fiat 500e保留了傳統500車系的經典線條，配上跟車身同色的密封面罩及近乎與車身整平的全新LED頭燈尾設計，賣相簡潔時尚，並擁有更佳的空氣動力學。內裝更是將經典與科技無縫融合，不僅配備支援無線Apple CarPlay和Android Auto連接功能的10.25吋中央觸控屏幕，還通過圓形設計的7吋數碼儀錶板及兩軸式圓軚環，向1957年的Fiat 500原型車致敬。此外，全車4座椅均以皮革包覆，椅背位置還有Fiat Monogram刺繡，別致優雅。搭載前軸電馬達以前輪驅動，最大馬力及扭力分別達118PS和220Nm。車上的42kWh鋰離子電池可提供319km（WLTP）綜合續航力；以85kW DC直流快速充電，由0％充至80%電量僅需約35分鐘。