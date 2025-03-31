進化至第8代的寶馬（BMW）5系房車，以車載第5代BMW eDrive技術的純電動i5延續傳奇。輸港的i5共提供3個版本，包括獲獎的高性能i5 M60 xDrive，憑着領先科技、卓越M性能與高水平長途舒適度的完美結合，脫穎而出成為本年度的「歐洲純電動高性能房車」。

Sport模式3.8秒破百

純電動i5 M60 xDrive作為BMW M GmbH高性能車型，不僅擁有M獨特外觀特徵，由視覺彰顯其出色的運動基因，更是搭載經強化的第5代BMW eDrive技術，配合於前後軸兩個高度集成驅動裝置組成的電動四輪驅動系統，最大馬力為601hp。高達820Nm最大扭力更可於Sport模式，啟用M Sport Boost或M Launch Control功能時產生，3.8秒內完成0~100km/h加速。而且車載81.2kWh高壓電池，續航力達516km（WLTP）。值得留意是，全數碼化錶台除了配備12.3吋儀錶、14.9吋中央觸控屏及經重新設計的軚環外，還可加配集氣氛燈及多功能觸控按鍵於一身的BMW Interaction Bar，彰顯出無與倫比的科技感。