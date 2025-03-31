平治（Mercedes-Benz）G-Class自1979年面世至今，在豪華越野車界一直保持着超群地位。即使經過四十多年，新G-Class在堅守傳統特色的同時，不忘開拓更多新可能，包括推出首款純電動車型G 580e。憑藉獨有的EQ驅動技術及多項專屬的越野功能，成為「豪華電動越野車」的新典範。

G-Turn原地自轉

G 580e採用將116kWh高壓鋰離子電池整合其中的強化梯形車架，以保持低重心。配上4個獨立控制電動馬達，綜合馬力及扭力分別達587hp和1,164Nm，4.7秒便可完成0~100km/h加速，極速達180km/h，並擁有491km續航力（WLTP）。越野能力方面，不僅可於選配的Low Range低檔越野減速功能下，輕鬆做出G-Turn原地自轉，更可通過三段速智能Offroad Crawl功能保持最佳推進力及透過G-Steering功能實現較小轉彎半徑，為高性能越野車定出新標準。此外，車軸之間的離地間隙至少為250mm，前及後的接近角/離去角分別為32°和30.7°，通過角為20.3°，涉水/越泥能力深達850mm，並可於斜度最高達35°的斜坡上穩定行駛。