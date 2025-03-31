年度頒獎典禮 車壇再起風雲
連續11年由《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓汽車大獎」，見證着香港車壇變遷。近年電動車主導環球市場，更有大量內地品牌攻港，單看今屆獲獎汽車大多屬純電動車型，當中半數由內地車廠佔據便可知一二。預計未來汽車除了電池續航力和性能提升，AI應用和自動駕駛技術將更趨成熟。正如AI龍頭企業NVIDIA行政總裁黃仁勳今年在美國CES展覽所言，未來將會是Autonomous Vehicles時代，而中國車企的技術於電動汽車產業將有極大影響力。
豪華電動越野車 Mercedes-Benz G 580e
梅賽德斯—奔馳香港有限公司
Mercedes-Benz Hong Kong Limited
Mr. Andreas Buchenthal
行政總裁 President & CEO
歐洲純電動高性能房車 BMW i5 M60 xDrive
寶馬汽車（香港）有限公司
BMW Concessionaires（HK）Limited
姜卓非先生 Mr. Jeffrey Keung
市場部總經理
General Manager - Marketing
卓越時尚品味純電動揭背車 Fiat 500e
意鋰駿汽車有限公司
Azzurri Automobile Limited
Fiat 及 Abarth 香港
Fiat and Abarth Hong Kong
劉碧文先生 Mr. George Lau
行政總裁 Chief Executive Officer
卓越豪華純電MPV DENZA D9
比亞迪（香港）有限公司
BYD（H.K.）Co.,Limited
張景榮先生 Mr. Raymond Cheung
運營總監 Chief Operating Officer
年度純電家庭MPV MAXUS MIFA 7
新宇汽車有限公司
Nova Motors Limited
曾嘉俊先生 Mr. Christopher Tsang
銷售經理 Sales Manager - MAXUS
年度電動SUV DEEPAL S07
大昌行汽車
DEEPAL Hong Kong
鄧錦輝先生 Mr. Fayrus Tang
總監 Business Lead
最可靠二手車交易平台 大昌行認可二手車
大昌行認可二手車
DCH Certified Used Car
李百康先生 Mr. Li Pak Hong, Parker
高級營業經理 Senior Sales Manager
重型商用車 中國重汽-汕德卡38噸5軸重型商用車
合德汽車有限公司
Regal Motors Limited
馬兆璋先生 Mr. Ma Siu Cheung, Rico
副經理 Assistant Manager
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