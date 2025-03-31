年度頒獎典禮 車壇再起風雲

連續11年由《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓汽車大獎」，見證着香港車壇變遷。近年電動車主導環球市場，更有大量內地品牌攻港，單看今屆獲獎汽車大多屬純電動車型，當中半數由內地車廠佔據便可知一二。預計未來汽車除了電池續航力和性能提升，AI應用和自動駕駛技術將更趨成熟。正如AI龍頭企業NVIDIA行政總裁黃仁勳今年在美國CES展覽所言，未來將會是Autonomous Vehicles時代，而中國車企的技術於電動汽車產業將有極大影響力。