春季「饌」賞 細味花香蔬食

午餐前菜

藤籃盛載10款小菜，中間是用櫻葉包裹的煎雞蛋卷和西京麵豉醬燒銀鱈魚，還有當造時蔬、春季漬物、海鮮和肉類等。

隨住香港四季界線愈來愈模糊，在這個稍瞬即逝的春季，除忙住郊遊賞花抗潮濕外，亦可盡情細味春日時令美食，有日本餐廳為客人提供芬芳的櫻花盛宴，也有北歐餐廳以時令食材入饌，再以繽紛色調來呼應生機勃勃的春天，讓大家在餐桌上感受春日氣息。

日式御膳 每到春天，香港人總愛到日本賞櫻花。尖東五星級酒店高級日本餐廳助理主廚麥永賢師傅以此為題，於即日至4月30日推出櫻花主題午餐和晚餐。除了選用鹽漬櫻葉和鮮櫻花入饌，餐點亦以日本時令食材搭配，再加上鮮艷的真櫻花枝和櫻花造型食材點綴，更顯花團錦簇。

日本人愛在假日聯群結隊到公園，鋪好野餐墊，帶不同的小點美食邊吃邊賞櫻。「花見」櫻花特色午餐的亮點首選以藤籃盛載多款小點的前菜，以櫻葉包裹的煎雞蛋卷鹹香嫩滑，富春日象徵意義的就有時令的浸煮春菜。春菜是指日本菜の花，是開花前的嫩油菜花，入口清甜。日本人春季必吃的三色糯米丸子和檸檬汁煮番薯，以及酸爽醃希靈魚籽、山葵八爪魚和松葉蟹伴醋汁等，部分更放上櫻花造型的蘿蔔片點綴，很有拿着藤籃去野餐賞花的感覺。享用完雜錦刺身、天婦羅和三文魚籽飯後，加入櫻花葉的櫻花布甸和甜美的櫻花雪糕可以說是首尾呼應。

懷石料理 來到晚上就有意境十足的櫻花懷石料理，前菜除有浸煮青菜伴三文魚籽和鹽煮蠶豆外，還特別配火炙帶子及鳥貝伴辣麵豉醬來開啟味蕾，伴以一小截真櫻花，滿滿春日氣息。鮮嫩軟糯的日式煮鯛魚櫻花餅，魚肉包裹經打磨浸泡的杜明寺米，蒸後再包櫻葉和櫻花漬，層次豐富。來自瀨戶內海的花鮫魚正值肥美，汁燒魚肉和白色大葱絲一起吃，平衡油脂。時令螢光魷魚和集合3款日本山菜炮製的天婦羅，甘香的野菜與螢光魷魚搭配，散發天然又誘人香氣。

（查詢電話：2313 4222）

北歐風格 北歐的春季天氣寒冷，據尖沙咀北歐型格精品酒店北歐餐廳主廚陳師傅指因應天氣，日常多以根莖類蔬菜為主，如紅菜頭、紅蘿蔔乾和薯仔等，春天則有菠菜、青豆和蘆筍等選擇。餐廳以時蔬配各式食材，再加上春日繽紛景色作靈感，打造不同風味的「春日豐盛午饌」和「春日四道菜美饌晚餐」，前菜、主菜和湯品等一應俱全，展現北歐菜簡單而精緻的特色。

午餐方面，先以春季最嫩的菠菜打造出羊奶芝士嫩菠菜沙律和慢煮放養雞胸兩道菜式。前者以清新嫩菠菜配濃郁羊奶芝士再加點蘋果醋汁，恰到好處。後者則以慢煮至軟腍的雞胸配香炒嫩菠菜和忌廉松露醬，軟滑度瞬間提升。北歐人多以魚類為主食，龍蒿水煮比目魚柳加點春季食材代表之一的青豆，魚肉的氣息和清脆的青豆結合，鮮香清新。

大蒜煮湯 至於晚餐就有多種選擇，頭盤的油甘魚他他選用芬蘭人常於春季食用的大黃來搭配，酸爽開胃。青蘆筍於4至5月達到最佳品質，以水煮方式保持脆嫩和鮮味，配帕爾馬火腿和芝士，令層次得以提升。在北歐經寒冬過後收成的大蒜特別嫩滑，將之和同屬春日時令的雅枝竹做成湯品，散發出陣陣香氣。至於金黃色調的番紅花青豆意大利燴飯，以春日新鮮的青豆點綴，再加點輕煎白玉菇，色彩明亮，吸睛開胃。

（查詢電話：2522 9318）

東瀛山菜多樣 日本人會稱野菜做山菜，春季正是食菜的好時節，為當地人帶來限定美味。除常見的蕨菜和菜の花，還有如行者大蒜等。它和大蒜其實無關，外表看來似軟及幼身的葱，除用醬油醃漬，也可用來製成天婦羅或餡料，味道清香。土當歸即獨活的白色根部，去皮後可直接享用，爽口清甜。大葉擬寶珠的菜葉尾雪白柔軟，多用作醃漬涼拌或沙律，清甜脆口。似毛筆的筆頭菜尖端位置略苦，適合作天婦羅或燒烤。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

櫻花布甸及櫻花雪糕

布甸加入櫻葉，鹹甜交錯，再來一口雪糕，感覺剛好，午餐供應。 櫻花懷石前菜

浸煮青菜伴三文魚籽、火炙帶子及鳥貝伴辣麵豉醬，以及時令飽滿的鹽煮蠶豆。 慢煮放養雞胸

雞胸肉配炒嫩菠菜，加點手指薯仔和忌廉松露醬，嫩滑清香，午餐供應。 香烤椰菜花大蒜湯

將春季大蒜慢火炒香，加烤椰菜花和時令雅枝竹煮成湯品，甘香味美又富營養，晚餐供應。 日式煮鯛魚櫻花餅

杜明寺米用魚肉片包好蒸煮，再加櫻花葉和櫻花漬，淋上清湯芡汁，質感軟糯，晚餐供應。 汁燒花鮫魚

肥美花鮫魚加照燒汁烹調，配最嫩的白色大葱絲，嫩滑提升口感，晚餐供應。 龍蒿水煮比目魚柳

細膩魚柳配新鮮青豆和龍蝦汁，脆口青豆為菜式提味添質感，午餐供應。 餐廳以木和綠色作主調，春日氣息滿滿。 螢光魷魚及山菜天婦羅

春季當造食材，包括餘韻帶甘的蜂斗菜和楤木芽，而行者大蒜清甜富香氣，晚餐供應。 傳統日式裝潢，眺望翠綠大樹的窗外景，胃口更佳。 番紅花青豆意大利燴飯

黃澄澄米飯表面加青豆、白玉菇、羊奶芝士和烤松子仁，香氣複雜且富層次感，晚餐供應。 行者大蒜多生長於北海道和本州，葉子、花蕾和球根都可吃。