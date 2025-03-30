茶葉再活用 美容除污堅有效

每次泡茶後，你會如何處理剩下的茶包或茶葉？其實茶葉兼備許多飲用以外的用途，網上便流傳了不少茶葉再活用法，既可成為天然護膚品呵護肌膚，又能清潔家居兼去除異味污漬，甚至用來滋養植物、讓花花草草更茁壯成長。用處多不勝數，一於學番兩招物盡其用！

紅綠各異 別具賣點 紅茶含有的對苯二酚，具有抑制引起斑點的黑色素生成功效，並富含單寧等成分，有助減少浮腫並使臉部線條更清晰。將化妝棉浸泡在冷卻的茶中，然後敷在需要照顧的部位約10分鐘再洗淨即可。亦可將茶包內泡過的茶葉加入潔面乳及浴缸內，既有去除角質的磨砂效果，兼且單寧可修復受損髮質。另外綠茶含有葉綠素、兒茶素及皂苷等美容成分，將茶包內的茶葉磨細後，與麵粉及水拌勻並冷藏1小時，再敷在需要保養的部位，有收細毛孔、緊緻肌膚、減少肌膚暗沉等好處。

家居清潔 辟除異味 茶葉中含有鹼，是天然的去污法寶，將茶包或茶葉以熱水沖泡，當茶水泡成較深的啡色時，可用來將百潔布、抹布浸濕，然後以濕布清潔碗筷、廚房鋅盆及櫃面，能有效去除油污。另外，茶葉中的單寧還有殺菌、除異味的作用，可將用過的茶包放在雪櫃吸附異味，但最好三天一換避免發霉。也可將茶包曬乾後放在衣櫃或鞋櫃，既散發出清香同時驅除濕氣。如果家中有木製家具或木地板，可以軟布蘸取茶水輕輕擦拭其表面，能除去灰塵並恢復木製品的光澤。

改善土壤 施肥驅蟲 許多人會在家中擺放幾盆綠植、甚至種植蔬菜水果，若不想使用化學肥料的話，可以出動紅茶茶葉。話說紅茶中的氮、磷、鉀等元素可為植物提供養分，促進其健康生長，因此能充當肥料，只需將經乾燥的茶葉直接灑在土壤表層，隨後輕輕翻入土堆中，這樣既可作為緩釋肥料，又能改善土壤結構。另外，風味茶（Flavored Tea）則有驅蟲效果，當中以散發柑橘類香氣的茶葉效果最佳，所以飲用完檸檬或香橙等口味的風味茶，不妨將乾茶葉撒在植物根部作預防。

撰文：何雨晴

部分圖片：互聯網