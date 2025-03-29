FT-Me次「細」代電動概念

「室雅何須大，花香不在多。」作為次「細」代日常短途出行的代步工具，其實車身不用大，座位不用多，由空間到配備都是夠用便可。像新發表的FT-Me電動概念車，車長不到2.5米，並僅設2個座位，勝在細車機動性更高。加上除了插電式充電，還可經車頂太陽能板補充電源，這股未來趨「細」令人期待。

全民出行理念 全新FT-Me是豐田汽車歐洲（Toyota Motor Europe）團隊，以「全民出行」（Mobility for All）理念而設計的一款超緊湊概念電動車。首先不到2.5米車長是個怎麼樣的概念呢？其實即是剛好一個標準車位的闊度，若是橫置停泊的話只佔正常車位的三分之一，可想而知此車有幾的骰。細車的好處除了停佔空間較小，機動性亦更高，有利於日常在小街窄巷穿梭的需要。此外，車重相對輕巧，耗能更小，據廠方表示，車載的高效推進系統每公里消耗的能量比大容量電池的電動車低出3倍。值得一提是此車除了可插電補充電源，還可通過先進的車頂太陽能板充電技術，一邊行車甚或是純粹在陽光下停泊，一邊為車載電池充電。在理想天氣情況下，大約每日可幫補20km~30km續航力。

360度駕駛視野 車上採用大量可回收物料打造，目標是與當今的城市車輛相比，碳足迹減少90%之多。車身線條凹凸有致，加上對比鮮明的黑白雙色配搭及獨特頭尾LED燈設計，造型時尚。至於兩座位車廂則採用藍、白及黑三色配搭，且通過大擋風玻璃及幼柱樑設計，配搭融入太陽能板的半透明天幕式車頂，以及上活動式、下固正式側窗，實現360度視覺概念，確保提供幾乎無遮擋的駕駛視野，提高安全性和操作性。至於獨特U形錶台僅有駕駛席般闊，為副駕席前方帶來不俗的腿部伸展空間；亦可透過自訂選項取消副駕席，換取更大的載物空間。簡約錶台配備先進連接功能，可通過手機應用程式實現免匙進入，並可無縫連接駕駛者的智能手機充當流動儀錶，充滿未來感。

同場加映：E3W未來三輪車構想 說到超緊湊型未來載具，早前現代汽車（Hyundai）亦發表了E3W電動概念車。單從三輪設定及長橢形LED頭燈組內的屏幕顯示了印度常用問候語NAMASTE，可猜出廠方是對有印度「Tuk-tuk」之稱的機動三輪車一次大膽新構想。造型前衞且帶有未來感的E3W配備純電動力，針對印度普遍高溫及強降雨天氣特色，前擋風玻璃及車頂特別用上減熱塗料，車內亦加入防水面料，車身還可調節升高，有利於穿梭積水街道。座艙則保留1+2座位布局，受惠於加長軸距及平地台，前後排乘坐空間明顯更加闊落舒適；後排兩座位還可按需要收起，方便接載輪椅搭客，又或變成小型物流車載貨。

撰文：林登麗