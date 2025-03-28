以「山清、水秀、洞奇、石美」聞名於世的桂林，令不少旅客嚮往。廣東旅遊推出香港直航桂林4/5日旅行團，讓你感受一幅幅如畫卷般的桂林山水，見識這片位於廣西東北部的喀斯特地貌奇觀。行程安排豐富，包括帶你走進多姿多采的侗鄉，遊覽世界四大歷史名橋之一「程陽永濟橋」、古樸侗寨、鼓樓，及掛在天邊的美景「龍脊梯田」。另到訪網紅打卡熱點百年歷史古橋「富里橋」，漫步洋人西街品特色美食，乘坐三星豪華遊船「灕江陽朔段鑽石水道」觀賞享有「神仙洞府」美譽的「七星岩」。另前往明代藩王府「靖江王府」，登上眾山之王「獨秀峰」感受帝王之尊的王者風範，並走訪東西巷見證桂林歷史。入住地方豪華酒店，包括三江侗鄉國賓館、陽朔新西街麗呈華廷酒店、桂林臨桂希爾頓歡朋酒店/臨桂蔚景溫德姆酒店。當中更下榻坐落於桂林融創國際旅遊度假區內、環抱47萬平方米山水美景的融創施柏閣酒店，旅客在房間就能欣賞甲天下的桂林山水。同時可品嘗當地美食百家盛宴、瑤家竹筒雞、馳名啤酒魚、桂林米粉等。