若你對絲綢之路風光感興趣，別錯過永安旅遊推出絲綢之路直航8天升級純玩團（CLRLD08VT），行程飽覽絲綢之路~烏魯木齊、吐魯番、敦煌、嘉峪關、張掖、蘭州等熱點，景點包括以高山湖泊為中心的天山天池風景區、世界上最古老兼保存最完好的生土城市交河故城、以「山泉共處，沙水共生」景觀著稱的敦煌鳴沙山月牙泉、內藏無數魏晉至唐朝壁畫和彩塑像的敦煌莫高窟、享有天下第一雄關美譽的嘉峪關城樓、擁有丹霞地貌與彩色丘陵景觀的張掖丹霞地質公園，及東漢晚期的武威雷台漢墓等。享用烤全羊（特別安排開羊儀式+維族歌舞互動）、大盤雞、氣鍋雞、雪蓮土雞煲、絲路風情宴、甘州香排、蘭州拉麵、沙米粉等地道美食。全程有充裕時間遊覽，不購物、不車販、不設自費加遊，行程餐食全包。免費提供手機數據SIM卡（每位成人一張）及安排一部輕便導賞耳機，絲路段旅遊巴士內每人均有一個全新頸枕。乘搭中國東方航空，直航蘭州來回，包1程內陸航機+1程和諧號，舒適快捷。團費$9,099起（4月至5月指定出發日期）。