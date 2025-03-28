想一口氣欣賞多種天然美景的話，不妨參加永安旅遊漠河北極光、哈爾濱8天升級純玩之旅（CCHRQ08LT/CCHRM08LT/CCHRP08UT），行程前往「關東第一山」長白山北坡（重本安排景區VIP獨立包車登山，尊享免排隊服務）、世上最大的東北虎飼養和繁育基地東北虎林園、遠東地區最宏偉的拜占庭式東正教堂聖索菲亞教堂、坐擁「白夜」和「北極光」兩大天然奇景的「中國北極城」漠河、「中國最後的使鹿部落」鄂溫克民族敖魯古雅部落、體現了中俄蒙交界地域特色和風情的滿洲里，及中國目前保持原狀態最完好濕地額爾古納濕地景區等。另尊享呼倫貝爾草原多項特色體驗，包括觀看大型草原實景馬術演出《馬頌》（集合賽馬、套馬、馬戰、馬上特技射箭等多種元素），保證安排享有絕佳角度觀賞的VIP座位。乘坐吉普車穿越草原（贈送1分鐘航拍短片留念），品嘗草原上烤全羊晚宴，並入住1晚圖噶營地全新草原蒙古包，可觀看漫天星宿和草原日出。乘搭中國南方航空，團費$13,499起（CCHRM08LT，6月指定出發日期）。