短線豪遊 歎住東南亞5星酒店

專門對世界各地豪華酒店等作評級的《福布斯旅遊指南》早前有全新結果出爐，其中新加坡及越南河內兩地各有奢華住宿設施首獲5星評級，前者為旅客帶來經翻新的多款頂級客房，並享用多種尊貴貼身服務；而河內的酒店則令人感受20世紀20年代經典建築的奢華和精緻，同時可欣賞到數以千計的藝術品，想來一趟高檔短線遊的話，不妨考慮入住！

新加坡：巨額改裝 全新客房 集奢華住宿、購物商場、美食和娛樂於一身、由三幢塔樓構成的綜合度假村濱海灣金沙（Marina Bay Sands），於2022年起展開分階段翻新工程，當中在去年竣工、位於1號塔樓的御匾系列（Paiza Collection），營運首年即獲得《福》5星級評級。包含約390間全新套房，分為御匾系列及御匾皇家系列兩大類別，前者共有5種房款，面積由50至175平方米不等。後者有8種房款，面積由160平方米起跳，最華麗的首選面積約600平方米的主席套房， 配備了146吋電視、三角琴、水療和健身設施。另有面積達360平方米的總統套房，起居間備有豐富藏酒，房內配備先進的高爾夫模擬器或多媒體室等。住客有私人豪華轎車迎接，抵達酒店後將乘坐私人電梯前往套房，並有24小時管家服務。住客同時尊享位於酒店頂層的私人俱樂部酒廊御天華庭，免費享用早餐、早午餐、下午茶、傍晚雞尾酒及深夜美酒等。房價每晚SGD680起（約HK$3,944）。

越南：大師打造 歌劇主題 另一間5星之選是距離越南河內大劇院僅數步之遙的Capella Hanoi，前身是為觀賞歌劇的旅客而設的小型旅館，後經知名建築師Bill Bensley仿照巴黎歌劇院重新打造。設有47間客房和套房，共9款房型，面積由35平方米起跳。每個樓層和房間主題各異，房間裝潢華麗典雅，舉目可見由藝術家Kate Spencer手繪的肖像畫和精緻家品。要數最具特色客房必為頂層4間Opera Suites，布置靈感取自著名的歌劇表演者和劇目，例如有《天方夜譚》、《杜蘭朵》等，當中以面積達194平方米的單臥室套房Grand Opera Suite最為豪華，配有設備齊全的廚房、用餐區和屋頂按摩浴缸。酒店另一賣點是擁有越南首間以日式料理摘下米芝蓮一星的鐵板燒餐廳Hibana by Koki，另外居酒屋Izakaya By Koki和北越菜餚餐廳Backstage同獲米芝蓮推薦。也別錯過水療中心Auriga Spa、健身中心及室內暖水池等設施。房價每晚VND9,928,000起（約HK$3,013）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網

總統套房的吧枱前配備最先進的高爾夫球模擬器。 度假村設有3幢塔樓，並由天空花園連接而成，為當地知名地標。 招牌餐廳Backstage裝潢猶如歌劇院後台般，展示着各式戲服。 24小時待命的管家團隊，可為住客安排酒店內外事項。 最豪華的房型為Grand Opera Suite，以《蝴蝶夫人》為布置主題，面積達194平方米。 御天華庭的御酒軒提供名貴威士忌以及精心搭配的誘人小食。 酒店珍藏了逾千件法國殖民時期具有代表性的藝術品。