暢遊光明頂登飛碟探棧道

光明區位於深圳西北部，雖然不及羅湖、福田等為港人熟悉，其實亦不乏打卡好去處；而且乘搭深圳地鐵6號綫就可到達大部分景點，交通便利。當中新落成的科學公園，沿翠綠的棧道登頂，可步進「飛碟」盡覽光明美景，假日郊遊必到。同區還有大型商場及特色古鎮，加上光明三寶等美食，非常值得港人遊覽。

城市公園 天空之鏡打卡 科學公園是位於光明區的大型綜合城市公園，以「科學領航，光明蝶變」為建築理念，集生態、科普、健康、娛樂、運動、休閒、遊覽等功能於一身。公園分為北翼、核心區、南翼三部分，雖然目前只開放北翼，但面積足足有98萬平方米，全園開放後面積有208萬平方米，成為深圳最大的城市公園。交通方面，乘地鐵6號綫至科學公園站A出口，再步行900米即可到達。北翼環繞柴山而建，依地形建有「水、木、霧、聲、丘、月」6個自然劇場，各有對應的科學互動裝置，例如聲浪劇場設有波紋雕塑，當附近高鐵呼嘯而過時會發出類似窸窣的聲音；霧森劇場則建有水霧裝置，可模擬天然霧氣營造仙境效果；其他劇場的互動裝置都好有趣，等待大家慢慢發崛。

公園暫時開放了3條科學主題登山道，其中一條可直登公園地標「科學頂」，由於位處公園的最高點，所以又被網民稱為「光明頂」。其圓周約156米，外觀恍如一隻降落於山峰的銀白色飛碟，實際是一條觀景環廊，在此可360°盡覽光明區一帶的風光，包括虹橋公園、中山大學、歡樂田園，還有建設中的深圳科技館等。另外，環廊地面以玻璃設計，猶如鏡子般反射藍天白雲，彷彿與天空融為一體，構成一個人工化的「天空之鏡」。這處還有茶咖文創館，提供各式咖啡、茶飲、點心，旁邊還有閱覽室，讓遊人邊閱讀邊歎啡，享受悠閒一刻。

藍鯨商場 逾百品牌進駐 光明區的大型商場不多，藍鯨世界是其中之一，從地鐵6號綫的鳳凰城站A或B出口，一出站就見到商場入口。它以海洋為設計靈感，門外的14米高巨型藍鯨雕塑是人氣地標，不但極為搶眼，還會每隔數分鐘噴水，來到一定要打卡留念。商場總建築面積約10萬平方米，共有6層超過300個品牌進駐，玩樂方面有大型電玩中心「極客森超樂場」，佔地1,200平方米並提供200多種電子遊戲；「中影泰得影城」用上海洋宮殿裝潢，建有巨幕電影院；「千羅動物樂園」飼養超過40種珍稀動物，仲有滑梯、波波池，親子放電必到。其他食肆亦包羅萬有，人氣餐廳如八合里、農耕記等在此都有分店。

紅木古鎮 重拾懷舊年代 深圳有不少保留傳統建築的城鎮和古墟，光明區較著名的有紅木文化古鎮，位置在地鐵6號綫紅花山站A2出口附近。此處是國家3A級旅遊景區，主打嶺南文化，到處都有古色古香的建築，並建有長城、烽火台、十八梭船廿四州、古代王府等約20多個傳統建築微縮景觀，讓遊客穿越時空，置身於歷史長河。來到必去惜物博物館打卡，主要展示改革開放時期的生活物品，由館長管強先生收集而來，藏品有舊式衣車、爆谷機、電視機、明星畫報等，來到恍如倒轉了時間沙漏。古鎮另有音樂噴泉、兒童樂園、主題餐吧、特色小店等，滿足吃喝玩樂需要。

同場加映：品嘗第一鴿 榜首西餐廳 光明乳鴿有「天下第一鴿」的美譽，跟甜粟米、牛初乳並列為光明三寶。來到「光明招待所」就可食齊晒，招牌紅燒乳鴿由自家農場出品，養殖期為23至28天，提供紅燒及滷水兩種製法，前者酥脆可口，後者滲有藥材香味，同樣肉鮮多汁。甜粟米則口感軟糯，每一口盡是甘甜；牛初乳則濃郁綿滑，清甜不膩。

喜歡吃西餐的話，「魔女主廚」長期佔據《大眾點評》光明區西餐好評榜第一名，主打芝士菲力牛排、德國鹹豬手、澳洲安格斯和牛漢堡等菜式，甜品如松露朱古力蛋糕、南瓜撻等也值得一試。

撰文：陳志滔