阿里山賞花 享嘉義創意菜

阿里山花季開始，除了不同品種的櫻花外，還有台灣一葉蘭、玉山杜鵑、雛菊、海芋、茶花等陸續綻放，賞完花當然要到嘉義市區食番餐好！為大家介紹3間別出心裁的餐廳，包括嘉義首間Fine Dining級鐵板燒，也有直火料理及懷石料理，在賞花之餘亦能品味當地的特色美食。

首間Fine Dining級鐵板燒 位於嘉義市東區大雅路商圈的「山樣子美食基地」，憑藉其歐式建築、咖啡店和特色餐廳，被譽為嘉義的「小天母」。嘉義首間Fine Dining級鐵板燒「初物鐵板燒鍋物」就是於這個充滿異國風情的地點開業，餐廳主打頂級鐵板藝術料理，由新進主廚毛乃康領軍的團隊，以鐵板燒為媒介，選用頂級活海鮮與在地食材，結合日式、法式與台式烹調手法，彰顯食材最原始的風味與口感。

餐廳分為兩層，一樓是專為鍋物而設的用餐區域，綠色調和木質元素相結合，營造出清新明亮的氛圍。主打新鮮食材搭配自家熬煮的12小時澄清雞高湯、金沙蝦豆腐鍋與法式馬賽魚鍋湯等。二樓則主打頂級鐵板藝術料理，用餐空間配有大片落地窗，溫暖的自然光灑落在整個空間，增添柔和的氛圍，另外還有兩間貴賓房，可容納26名賓客，提供具私隱的空間。

餐廳因應四季推出不同菜單，全新春季菜單以澳洲水姑娘龍蝦、活鮑魚、白蘆筍、白鯧等春季食材入饌，為食客帶來季節限定的異國風味。開胃小點有「日本甜蝦他他芝士銅鑼燒」，選用日本牡丹蝦拌入山蘿蔔葉、蒔蘿、初榨橄欖油與檸檬，交織出酸、鹹、甜的層次，搭配自製芝士銅鑼燒，微酸與鹹香在口中交融，風味豐富。另外還有用來自東石的白鯧製作成白鯧米粉，是一道經過改良的古早味菜式，浸了鮮甜湯頭的米粉，加上煎得香口的白鯧魚肉，鮮味十足。中午套餐NT$1,480起（約HK$348起），晚間套餐NT$2,080起（約HK$489起）。

直火烹調鎖住美味 近年直火西餐料理在全球盛行，馥郁的炭燒香氣令人食欲大增，「Eureka Home」就是嘉義市唯一的直火餐廳。這間預約制餐廳以無菜單料理的形式，將西餐與直火烹調巧妙融合。「Eureka Home」名字源自古希臘語，意為「發現了、找到了」，象徵主廚在料理過程中的靈光乍現。

餐廳由主廚呂長榮與妻子共同主理，兩人從食材採買、醬料製作、高湯熬煮皆一手包辦，備餐時間長達8小時，每天只做晚市，限定10席，讓客人在舒適的氣氛下享用每一道料理。餐廳特別打造L形吧台與開放式廚房，從前菜、湯品、主食到甜點，所有菜式都在客人面前完成，就像是一場演出，包含了視覺與味覺的雙重享受。直火料理的難度在於火候的掌控完全依賴經驗與直覺，木頭和木炭的燃燒會因木材種類、空間通風程度，甚至當天的空氣含氧量而變化，正是這種不確定性，讓直火料理充滿了魅力。

套餐共有8道菜，上餐時主廚都會逐一介紹，讓客人更了解每一道料理的食材與吃法。作為嘉義人，主廚對家鄉的食材有着深厚的情感，他將當地的傳統小吃重新詮釋，例如雞肉飯，他嘗試呈現一碗在其他店吃不到的版本，選用國宴指定的桂丁雞，經過醃製、風乾、火烤後，撕成細絲，搭配以雞湯熬煮的茉莉香米，最後淋上醬汁、油葱酥和炸雞皮，席前高溫拌炒，帶來層次豐富的口感與淡淡的焦香。

另一道令人驚艷的菜式是煙熏虱目魚湯，虱目魚是雲嘉南沿海的特產，將魚肉反覆煙熏、乾燥、暴曬，製成虱目柴魚，再手工削成細屑，熬煮成高湯。湯中加入了炭烤娃娃菜、虱目魚肉和火腿，煙熏的層次感若隱若現，既保留了直火的特色，又不會過於濃烈。8道菜套餐每位NT$1,500（約HK$353）。

古老大宅嘗懷石料理 在嘉義市的蘭井街上矗立着一幢將近80年歷史的老宅，外表雖然古老，但最近成為了美食愛好者的朝聖之地。這家名為「芋沺商行」的預約制懷石料理餐廳，由返鄉創業的年輕夫婦林浚成與陳名媛共同打造，將老屋的風華與日本料理的精髓完美結合，為嘉義帶來了一股全新的美食風潮。

餐廳前身是家族經營山產買賣的「嘉林商行」，於1946年搭建。林浚成從京都學成歸國後，決定將閒置的家族老宅改造成懷石料理餐廳。經過一年修葺後，老屋保留了古董家具，如老裁縫車、唱機等，還融入了現代設計元素，營造出古今交融的獨特氛圍。餐廳分為兩大區域，分別是提供10席的預約制餐廳以及提供和菓子選購或料理教室的多功能空間。

每道菜上桌前都會由店主夫婦「說菜」，詳細講解其由來、做法及背後的文化故事。餐廳提供兩種懷石套餐，分別是「燒烤鰻魚懷石套餐」和「日本和牛懷石套餐」。其中，燒烤鰻魚懷石套餐的雙層便當第一層有伊達卷、白蝦艷煮、青甘魚幽庵燒等料理；第2層則是重頭戲燒烤鰻魚，採用關西風的料理方式，將現劏活鰻烤到酥脆，然後澆淋上特製醬汁，鹹香之餘，鰻魚肉質有嚼勁。椀物和煮物方面，「鹽烤旬魚時蔬佐清湯」為當季海魚經過鹽烤，搭配柴魚昆布高湯及蔬菜，層次分明。「草蝦煮飛龍頭」則是以澎湖草蝦搭配手工豆腐丸子，鹹鮮清爽。若是有特別希望吃到的食材，可以在訂位時與店主討論。此外，餐廳更與烘豆大師謝博戎合作，推出在地特色的咖啡，為客人提供了一個完美的餐後選擇。「燒烤鰻魚懷石套餐」每位NT$2,500（約HK$588）、「日本和牛懷石套餐」每位NT$3,000（約HK$706）。

撰文：明藹寧

「日本甜蝦他他芝士銅鑼燒」用日本牡丹蝦拌山蘿蔔葉、蒔蘿、初榨橄欖油與檸檬，搭配自製芝士銅鑼燒，微酸與鹹香在口中交融。 二樓主打頂級鐵板藝術料理，用餐空間配有大片落地窗，溫暖的自然光灑落在整個空間。 番茄冷湯加上蔬菜及淡菜，充滿酸甜鮮鹹，令人胃口大增。 煮物是伊勢海老二味煮，龍蝦肉質彈牙飽滿，配以竹筍及蔬菜，凸顯其鮮味。 竹筍田樂燒，用味噌將竹筍表面烤得微焦，內裏卻清甜無比。 主理人林浚成與陳名媛 洋葱蓉融合蟹肉為基底，以香檳製成的晶凍覆蓋，用花苗及金箔點綴，好看又美味。 嘉義名物雞肉飯的創意版，桂丁雞經醃製、風乾及火烤後撕成細絲，搭配以雞湯熬煮的茉莉香米，頂部撒上炸過的雞皮增添酥脆口感。 虱目魚烤得酥脆，底層以炭烤娃娃菜與虱目柴魚熬成的高湯搭配。 烤鰻魚採用關西風的煮法，將活鰻烤到酥脆，而後淋上特製醬汁，鹹香之餘，鰻魚肉質保持有嚼勁。 「芋沺菓子」的大福有紅豆核桃、紅豆栗子、沙糖橙等季節性與常設款選擇。 以數種菇類搭配鮑魚，炒過的蕈菇加入馬德拉酒，鮮酸鹹甜香在口中釋放，加入松露醬有畫龍點晴之效。 炭烤小龍蝦外層焦香，肉質鮮嫩多汁，蝦咖喱以大量蝦子熬製，濃郁醇厚，每一口都充滿海洋的鮮甜。 座位為L形的空間，客人們將圍繞着開放式廚房用餐。 將新鮮的太刀魚外皮烤至金黃酥脆，魚肉卻依然保持細嫩多汁。 餐廳由80年歷史的老屋改造而成，是當地少見的全預約制懷石料理餐廳。