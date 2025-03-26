招積印度遊 必住宮殿式酒店

早前有私人豪華旅行社根據去年富裕旅行者的客戶數據，再加上兩項外部調查，最近公布了2025年最適合單獨旅遊國家的排名，排名第一是擁有多元文化的印度！當地的下榻選擇甚多，如果想豪歎的話，不妨入住規模大、設施配套講究、以宮殿為靈感的高檔酒店，位於阿格拉（Agra）便有一間可飽覽泰姬陵壯麗景觀的奢華住宿設施。另外，班加羅爾及烏代浦爾兩地亦各有極華麗的宮殿式酒店可揀，保證住得招積！

日出黃昏 賞泰姬陵 前往印度阿格拉，被列入世界七大奇迹之一的泰姬陵可謂必去行程，想見識日落日出時的震撼景色，不妨入住距離該建築東門僅600米的The Oberoi Amarvilas酒店，這間酒店為印度老字號豪華酒店集團The Oberoi旗下酒店，由著名設計師Bill Bensley操刀，建築受到蒙兀兒王國宮殿設計的影響，有優美花園、噴泉、梯田草坪、倒影池和由柱廊支撐的華麗亭閣，提供102間客房及套房，共6款房型，面積由42平方米起跳，一大賣點是酒店幾乎每個角落都能眺望泰姬陵的壯麗景色。當中又以面積達275平方米的Kohinoor Suite最豪，房內的裝飾以大理石、水晶和印度藝術品為主，更配備了露台和豪華浴缸，可邊泡邊賞泰姬陵美景。酒店共有兩間餐廳，其中全天候餐廳Bellevue帶來意大利和亞洲風味美食，Esphahan主打蒙兀兒王國風格的印度料理，而The Bar則是全球唯一一間能觀賞泰姬陵景觀的酒吧。另設奢華水療The Oberoi Spa，從傳統的印度阿育吠陀到現代的紓緩按摩應有盡有。此外酒店更提供免費的瑜伽和冥想課程。房價（2人入住）每晚INR28,500起（約HK$2,568）。

全新套房 超大花園 位於印度「硅谷」班加羅爾的The Leela Palace Bengaluru是當地的著名地標，以粉紅色沙岩外牆、銅製圓頂的宏偉造型而聞名，設計靈感來自邁索爾王宮等印度南部傳統建築。內部充滿殖民時期元素，高達20英呎的沙岩柱、金箔裝飾、水晶吊燈、手織地氈和精緻的花卉壁畫，無不彰顯酒店的奢華與品味。最近酒店進行了一系列升級，全新推出Terrace Suites和翻新Maharaja Ballroom，前者為長期居住的客人設計，面積達84平方米，附設寬敞的露台望向酒店內的瀑布景觀。另有多種套房，最豪華的Maharaja Suite面積達325平方米，配備客飯廳和睡房，浴室內設有蒸氣室和按摩浴缸，空間寬落兼設備齊全。餐廳種類多元化，包括由米芝蓮星級主廚Adam Gray主理、炮製法意融合佳餚的Le Cirque Signature，供應正宗印度美食的Jamavar，和提供早餐自助餐及國際美食的Citrus等。酒店亦設面積逾28,300平方米的花園和潟湖，及位於花園中的水療中心，隨時可放鬆身心。房價（2人入住）每晚INR20,425起（約HK$1,840）。

私人島嶼 多姿多采 烏代浦爾（Udaipur）是印度蒙兀兒王國時期的都城，被5個主要湖泊環繞，憑藉優美湖光水色，因而有「東方威尼斯」美名。新加坡萊佛士酒店集團（Raffles Hotels & Resorts）就在其中一個21英畝的私人島嶼上建造了大型的宮殿式酒店Raffles Udaipur，周圍被阿拉瓦利山脈（Aravalli Range）及烏代薩加爾湖（Udai Sagar Lake）環繞，風景秀麗。酒店設計靈感來自帕拉迪奧式建築（Palladian Architecture），猶如王室宮殿。共有101間客房和套房，最豪華的是面積達260平方米的Presidential Suite，有室外暖水泳池、桑拿、私人按摩房等。另一款奢華之選為120平方米的Raffles Oasis Suite With Plunge Pool，擁有私家花園及泳池，每間客房都由一位管家負責。酒店設施亦很完善，包括一個大型水療中心和多個會議及活動場地，水療中心佔地近1,100平方米，提供以阿育吠陀和芳香療法為核心的療程。餐飲選擇豐富多樣，例如有全天候餐廳The Dining Room、以精緻的傳統手工菜為特色的Sawai Kitchen、夜蒲的話還有Long Bar及Writers Bar。房價（2人入住）每晚INR32,000起（約HK$2,883）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

酒店大堂裝潢華麗，美輪美奐。 Esphahan是酒店的星級餐廳，主打蒙兀兒王國風格的印度料理。 The Leela Palace Bengaluru以沙岩外牆、銅製圓頂的宏偉建築而聞名，是當地的著名地標。 大堂內的Zen以亞洲風味為主，供應中式、日式和泰式美食。 酒店被阿拉瓦利山脈及烏代薩加爾湖環繞，風景秀麗。 Long Bar是萊佛士的著名酒吧，必試帶有印度風味的烏代浦爾司令雞尾酒。 面積達275平方米的Kohinoor Suite，擁有寬敞的起居空間，更配備了露台和豪華浴缸。 The Bar是全球唯一一間能欣賞泰姬陵景觀的酒吧。 最豪華的Maharaja Suite面積有325平方米，配備豪華的客飯廳。 Zia' s Garden內的ZLB 23入選2024年全球50大酒吧，炮製多種限量版烈酒和調酒師精心調製的雞尾酒。 酒店設計靈感來自帕拉迪奧式建築，高聳的樓底和大理石地板盡顯王室般氣派。 全天候餐廳Bellevue提供意大利和亞洲風味美食。 恒溫泳池面積甚大，被漂亮的花園包圍着，很有度假感覺。 全新推出的Terrace Suites面積有84平方米，附設寬敞露台。 Raffles Udaipur位於烏代浦爾的一個私人島嶼上。 最豪華的是面積達260平方米的Presidential Suite。