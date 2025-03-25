「尖」端別墅Panah Villa 雪嶺新地標

三角形有着穩固堅定、不易變形的特性，作為建築物的外露結構，其尖端造型又能為人們的視覺帶來較強衝擊，正如今次介紹的「尖」端別墅「Panah Villa」，就是一座不一樣的三角形建築，貌似人造雪山，預計建於阿爾卑斯山脈，一旦建成，絕對有條件成為該雪嶺的新地標！

媲美藝術品 出自設計師Azra Mizban的概念建築「Panah Villa」，打算以名聞歐洲的阿爾卑斯山脈（Alpes）為據點，坐擁幽美的自然景觀，用作度假最合適不過！從預想圖所見，呈三角形的屋頂與全屋外牆均髹上了脫俗的白色，跟背後披上了皚皚白雪的山峰相映成趣，而這幢別墅的造型亦有點像人造雪山，上尖下闊之餘，又不是純粹的三角形建築，猶如一件摺紙藝術品。

「Panah Villa」的設施包括客廳、餐廳、廚房、睡房、浴室、陽台、戶外休息區等等，應有盡有，並利用帶暖意的Earth Tone為主調，木牆身襯木地板，配合壁爐、地氈、各式皮革製家具，營造出舒適氛圍，即使屋外刮起暴風雪，仍可繼續暖笠笠地享受人生！順帶一提，受惠於三角形屋頂，配合玻璃幕牆的使用，置身屋內沒有絲毫壓迫感，還可從不同角落欣賞外面的景色呢！

同場加映 Tri Villa@泰國

由設計工作室Atoz77.Design構思的豪華別墅「Tri Villa」，計劃建於泰國郊區，其設計靈感源於山峰的輪廓，並看中了三角形結構的穩定特性。從預想圖所見，「Tri Villa」有不止一款設計，但無論如何，主體建築均為等腰三角形，其中一款白邊設計沒有附加結構，貌似小土丘，從正面的落地玻璃窗望進去，室內被切割成多個不同形狀的空間，令人聯想兒時的數學教具七巧板。

室內方面，不論身處客廳、餐廳、睡房抑或浴室，總能透過落地玻璃，欣賞屋外的自然景觀。由於空間大、樓底高，客廳足以容納超大「U」形梳化、雲石大茶几、巨型地氈等，氣派十足！

Cabana na Floresta 3d@巴西

出自巴西設計師Helio Arreche的構思「Cabana na Floresta 3d」，依水而建，坐落於一個人工平台上，有梯級與木橋連接，周邊被鬱鬱葱葱的叢林包圍，其貌似露營帳篷的三角形結構，以深灰色條紋木板砌成，形狀有點奇特，像一個大三角騎着一個小三角。從預想圖可見，這座小屋樓高兩層，一樓為客廳、餐廳、開放式廚房，沿室內梯級可直達二樓的睡房與浴室。布置方面，走簡約自然風格，選用偏淺的Earth Tone，配合落地玻璃，令整個空間顯得寬敞明亮。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

室內布置選擇了Earth Tone，營造出溫暖的感覺。 「Tri Villa」設計靈感源於山峰的輪廓。

（ig@Atoz77.Design） 無論身處屋內哪個角落，均可透過落地玻璃，飽覽戶外景觀。 小屋依水而建，周邊有梯級與木橋連接。 受惠於三角形屋頂，令樓底特高，配合玻璃幕牆的使用，置身屋內沒有絲毫壓迫感。 「Tri Villa」不止一款設計，這個方案把等腰三角形結構架高了兩層，更附設無邊泳池與日光浴平台。 「Cabana na Floresta」貌似露營帳篷，像一個大三角騎着一個小三角。（Helio Arreche） 對正超大落地玻璃窗，攤坐在床上也能飽覽壯麗山景。 樓底高，地方大，還有超大「U」形梳化加持，客廳的布置極具氣派！ 外牆以深灰色條紋木板堆砌。